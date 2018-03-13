Украинский мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" за первый уик-энд собрал почти 21,5 млн грн

Всего картину посмотрели 285 784 украинца.

Полнометражный анимационный фильм украинского производства "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", который вышел в прокат 7 марта, за первый уик-энд собрал 21 млн 489 тыс. 581 грн.

Всего картину посмотрели 285 784 украинца, сообщается на официальной странице мультфильма в Facebook.

События картины разворачиваются в Киеве "во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и мощных колдунов".

В дубляже мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" участвовали многие украинские знаменитости. Ранее стало известно, что главных персонажей Руслана и Людмилу озвучат участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний), Кота Ученого - Юрий Горбунов, Нестора Печерского - Сергей Притула, а волшебника Фина - Фагот (Олег Михайлюта).

Напомним, фильм Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн за первый уик-энд в прокате.