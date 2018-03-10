Как Amazon построил самую эффективную в мире службу доставки, используя хаос

В рамках подписки на Amazon Prime, покупателям гарантируют бесплатную доставку товаров в течение двух дней. Всего в каталоге компании 100 млн позиций, а за прошлый год Amazon доставил 5 млрд посылок, пишут AIN.UA.

Однако достичь этого удалось вовсе не благодаря идеальной упорядоченности процессов. Кесслер сравнивает традиционный способ организации товаров с тем, который применяет Amazon. Обычно, если на склад приезжает поставка, скажем, зубной пасты — сотрудник ищет, где размещена эта категория товаров и транспортирует коробку на полку. В Amazon все иначе: коробку распакуют, а пасту положат туда, где есть свободное место. Никакого принципа организации товаров не существует: кроме самых крупных, их не сортируют по размеру или типу покупателей, которые скорее всего приобретут продукт. Поставку из 50 тюбиков пасты могут растащить в 50 разных мест.

Кесслер перечисляет, что сама увидела на складе Amazon в Нью-Джерси: коробка ирландского чая соседствовала с настольной игрой и соковыжималкой. Для постороннего наблюдателя это выглядит полным хаосом, но Amazon успешно пользуется такой системой уже 24 года. Секрет в двух ключевых составляющих: скорости заказов в онлайне и тщательном трекинге размещения посылок. К примеру, если бы существовала отдельная полка для зубной пасты, сотруднику пришлось бы долго до нее добираться — а если поставку разбить на 50 отдельных продуктов, пикер (так называют работников склада) оформит заказ намного быстрее. Точно так же и со следующим товаром, который покупатель мог заказать.

Хаотичность помогает экономить место — учитывая, что крупнейший склад Amazon и так занимает тысячи квадратных метров, это действительно важно. Внутри складских помещений может быть представлено большое разнообразие товаров, однако много их не будет. К примеру, на всем складе может быть только одна упаковка хлопьев — зато не останется незанятого места.

Как Amazon построил самую эффективную в мире службу доставки, используя хаос

Эффективности прибавляет и сама природа бизнеса, который ведет Amazon — покупатели не заказывают сразу 50 тюбиков пасты. Хранить их вместе бессмысленно, особенно учитывая, что распаковать коробку со всей поставкой все равно пришлось бы. Функционирует система благодаря наручным компьютерам: каждый раз, когда сотрудник кладет что-то на полку, он сканирует штрих-код товара и штрих-код самой полки. Таким образом ведется учет всего содержимого на складе.

В 2012 году Amazon приобрел производителя робототехники Kiva Systems за $775 млн. С 2014 года компания развернула на 25 из 149 складов более 100 000 роботов. Хотя именно машин часто называют залогом успешной работы логистической системы, их эффективность тоже упирается в простоту и хаотичность хранения товаров. Все расположено по тому же принципу, а единственным отличием является то, что рабочие на роботизированных складах не идут к полкам. Это полки едут к ним — роботы Kiva похожи на коробки, которые ездят по размежеванному сеткой полу и передвигают полки к служащим. Те выполняют привычные манипуляции и считывают штрихкоды. Следом полки уезжают на свободные места.

Как Amazon построил самую эффективную в мире службу доставки, используя хаос

Роботы Kiva. Фото: Newsweek

И это работает. По оценке Deutsche Bank в 2016 году время, которое требуется на поиск товара на складе, упаковку и начало доставки, составляло от 60 до 75 минут при использовании только живой рабочей силы. Роботы сократили его до 15 минут. Также емкость складов, оборудованных устройствами Kiva, вполовину выше.

В американском бизнесе система хаотического распределения набирает все больше популярности: ее используют около 50% крупных ритейлеров. Она эффективна, если у компании ограничено место, а время затребования и состав поставок непредсказуемы. Не останавливается в инновациях и Amazon: компания строит собственные грузовые авиалинии, а также экспериментирует с дронами. Но все, как замечает Кесслер, начинается со склада.


Михаил Сапитон, AIN


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