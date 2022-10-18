Пенсії для військовослужбовців: як підтвердити службу у ЗСУ

Тисячі українців зараз обороняють країну від ворога.

Пенсії для військовослужбовців: як підтвердити службу у ЗСУ
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Через війну, яку розпочала Росія, багато українців вступили до лав Збройних Сил України.
Термін служби у ЗСУ зараховується до стажу (з урахуванням високої зарплати у цей період), але необхідно буде надати документи, які підтверджують службу, пише «На пенсії».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Для підтвердження військової служби, а також служби цивільної оборони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів держбезпеки, розвідувальних органів приймаються:

  • військові квитки;
  • довідки архівних та військово-лікарських установ;
  • довідки військових комісаріатів, військових частин та установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, податкової та пенітенціарної служб.

Зазначається, що військова служба у складі чинної армії під час бойових дій, зокрема і під час виконання інтернаціонального обов'язку, зараховується до трудового стажу виходячи з довідок військових комісаріатів.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ Нацполіції необхідно надати довідки, що видаються згідно з порядком МВС.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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