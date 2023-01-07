В Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсії

У 2023 році починається обов’язкове впровадження пенсійного накопичення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра суть реформи полягає в тому, що всі працевлаштовані українці будуть мати одразу два пенсійні рахунки.

Гроші туди будуть поступати одразу з трьох джерел:

внески роботодавця

внески держави на паритетних з роботодавцем домовленостях

добровільні внески громадян.

Уряд планує таким чином забезпечити українцям достойні пенсії.

Зазначається, ця реформа не стосується громадян, які вже зараз отримують пенсії. Для отримання другої пенсії людям доведеться самостійно на них накопичувати.

Незважаючи на війну і важку економічну ситуацію, в Україні знову почалися недолугі урядові розмови про запровадження загальнообов’язкової, тобто примусової, накопичувальної пенсійної системи… Не напружує урядовців навіть те, що у наших східноєвропейських сусідів — Польщі, Угорщини, Чехії в мирний час і за значно сприятливіших економічних умов запровадження цього рівня провалилося! Чому ми також приречені на провал? Читайте про це в матеріалі Андрія Павловського - "Накопичувальна пенсійна система чи фінансова піраміда?".