Uber и продовольственная программа ООН объединились для доставки еды в Украине

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и компания Uber объявили о партнерстве по доставке продовольствия жителям Украины, сообщает The Hill .

В заявлении Uber сказано, что сотрудничество с компанией позволит продовольственному агентству ООН «лучше координировать, отправлять и отслеживать парк небольших транспортных средств, доставляющих гуманитарную помощь со складов нуждающимся в густонаселенных районах Украины».

Партнерство уже начало работать: агенство ООН с помощью Uber доставляет продукты питания со склада в Днепре в другие районы. Теперь программа также представлена в Киеве , Львове, Виннице и Черновцах.