Uber и продовольственная программа ООН объединились для доставки еды в Украине

Партнерство уже начало работать: агенство ООН с помощью Uber доставляет продукты питания со склада в Днепре в другие районы. Теперь программа также представлена в Киеве, Львове, Виннице и Черновцах, информирует ZN.ua.

Uber и продовольственная программа ООН объединились для доставки еды в Украине

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и компания Uber объявили о партнерстве по доставке продовольствия жителям Украины, сообщает The Hill.

В заявлении Uber сказано, что сотрудничество с компанией позволит продовольственному агентству ООН «лучше координировать, отправлять и отслеживать парк небольших транспортных средств, доставляющих гуманитарную помощь со складов нуждающимся в густонаселенных районах Украины».

Партнерство уже начало работать: агенство ООН с помощью Uber доставляет продукты питания со склада в Днепре в другие районы. Теперь программа также представлена в Киеве, Львове, Виннице и Черновцах.

Глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания «рада сотрудничать с ООН, чтобы помочь более эффективно распределять продовольственную помощь по всей Украине, предоставляя бесплатный доступ к специализированной версии платформы Uber».


Юлия Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотыхУкраинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)
Украинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобильУкраинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобиль
Блок рекламы


Похожие новости
Супермаркеты обновили цены на яйца в Украине: где дешевлеСупермаркеты обновили цены на яйца в Украине: где дешевле
В Украине резко подешевели огурцы: сколько овощи стоят сейчасВ Украине резко подешевели огурцы: сколько овощи стоят сейчас
Квартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войныКвартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войны
Великобритания гарантировала Украине $450 млн займаВеликобритания гарантировала Украине $450 млн займа
В Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгахВ Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгах
В Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУВ Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУ
Ирландская компания инвестирует 200 миллионов евро в кампус строительных технологий в УкраинеИрландская компания инвестирует 200 миллионов евро в кампус строительных технологий в Украине
Депозиты в Украине подорожали: какие проценты банки предлагают вкладчикамДепозиты в Украине подорожали: какие проценты банки предлагают вкладчикам
В Украине в мясной отрасли ложилась критическая ситуацияВ Украине в мясной отрасли ложилась критическая ситуация
Цены на малину в Украине: таких значений еще не былоЦены на малину в Украине: таких значений еще не было
Последние новости
Подгружаем последние новости