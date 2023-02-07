Нова пошта розповіла, як скористатися послугою безплатної доставки посилок

Пільгою можна користуватися як регулярно, так і отримати таку допомогу одноразово, інформує ZN.ua.

Нова пошта розповіла, як скористатися послугою безплатної доставки посилок
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"Нова пошта" доставляє частину посилок безплатно. Кому доступна ця послуга, поштовий оператор розповів в Фейсбук, реагуючи на зауваження відвідувача сторінки щодо дороговизни доставки.

Зазначається, що ще у 2014 році Нова пошта впровадила у себе проект "Гуманітарна пошта", учасники якого можуть скористатися безкоштовною доставкою.

Цією пільгою можна користуватися як регулярно, так і отримати таку допомогу одноразово. "Гуманітарна пошта" – була створена для відправлення гуманітарних вантажів волонтерами.


Лія Ільченко, ZN.ua





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