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2023-02-07
Нова пошта розповіла, як скористатися послугою безплатної доставки посилок
Пільгою можна користуватися як регулярно, так і отримати таку допомогу одноразово, інформує
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"Нова пошта" доставляє частину посилок безплатно. Кому доступна ця послуга, поштовий оператор
Зазначається, що ще у 2014 році Нова пошта впровадила у себе проект "Гуманітарна пошта", учасники якого можуть скористатися безкоштовною доставкою.
Цією пільгою можна користуватися як регулярно, так і отримати таку допомогу одноразово. "Гуманітарна пошта" – була створена для відправлення гуманітарних вантажів волонтерами.
Лія Ільченко, ZN.ua