Нова пошта розповіла, як скористатися послугою безплатної доставки посилок

"Нова пошта" доставляє частину посилок безплатно. Кому доступна ця послуга, поштовий оператор розповів в Фейсбук, реагуючи на зауваження відвідувача сторінки щодо дороговизни доставки.

Зазначається, що ще у 2014 році Нова пошта впровадила у себе проект "Гуманітарна пошта", учасники якого можуть скористатися безкоштовною доставкою.

Цією пільгою можна користуватися як регулярно, так і отримати таку допомогу одноразово. "Гуманітарна пошта" – була створена для відправлення гуманітарних вантажів волонтерами.