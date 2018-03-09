Кабмин хочет запретить роSSийскую технику и софт на объектах критической инфраструктуры
В парламенте зарегистрировали законопроект
Согласно
Проект закона вносит изменения в ст. 4, где рассматриваются виды санкций, дополняя ее таким абзацем:
Запрет или ограничение использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения или технических средств телекоммуникаций происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции в соответствии с этим Законом.
Также эта норма касается софта и техники, разработанной юрлицом, где есть часть уставного капитала в собственности государства под санкциями, или юрлицом, которое контролируется другим юрлицом иностранного государства под санкциями.
Если проект закона будет принят в парламенте, он вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.
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09.03.2018 11:08