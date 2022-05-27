В Украине оживляется потребрынок. Украинцы больше покупают одежду и технику

По сравнению с первым месяцем войны в апреле и первой половине мая увеличились объемы безналичных оплат покупок в сетях электроники и бытовой техники и заведениях питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка.

Фото: finance.ua

Рынок оживает

В первой половине мая доля оплат покупок продуктов питания в сети терминалов Приватбанка снизилась с 56% до 52% от общего объема расходов, а объемы оплат покупок в сетях аптек — с 12,5% до 8%.

В то же время доля оплат в кафе и ресторанах в первой половине мая по сравнению с мартом выросла с 2,5% до 4,3%, в магазинах одежды и обуви с 6% до 7,5%, а в сетях электроники и бытовой техники с 5% до 6,5%.

По количеству работающих торговых терминалов, а следовательно, и самих торговых точек, лидерами обновления рынка стали магазины одежды и обуви.

Если в начале марта не работало более 80% магазинов этого сегмента, то в мае возобновили работу 65% точек.

Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас восстановился уже на 45%, магазины техники и электроники после понижения количества точек с началом войны на 67% в мае восстановились на 44%.

Розничные сети питания и фармации испытали меньшее влияние войны: после снижения количества работающих продуктовых магазинов на 37% уже возобновили работу 22%, а из 40% остановивших работу с началом войны аптек — 18% уже возобновили работу.

Возобновление объемов безналичных оплат обусловлено, прежде всего, активностью микро и малого бизнеса. Если в марте снижение объемов безналичных оплат через терминалы Приватбанка в небольших торговых точках составляло 62%, то уже в первой половине мая объемы продаж возросли и вернулись к довоенным показателям и превысили их.

Напомним

В апреле количество оплат покупок банковскими картами и электронными кошельками через сеть торговых POS-терминалов Приватбанка выросло на 18% по сравнению с мартом — со 124 до 146 млн трансакций за счет активного роста количества магазинов, принимающих карты к оплате.