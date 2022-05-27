В Украине оживляется потребрынок. Украинцы больше покупают одежду и технику

По сравнению с первым месяцем войны в апреле и первой половине мая увеличились объемы безналичных оплат покупок в сетях электроники и бытовой техники и заведениях питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка.

В Украине оживляется потребрынок. Украинцы больше покупают одежду и технику
Фото: finance.ua

Рынок оживает

В первой половине мая доля оплат покупок продуктов питания в сети терминалов Приватбанка снизилась с 56% до 52% от общего объема расходов, а объемы оплат покупок в сетях аптек — с 12,5% до 8%.

В то же время доля оплат в кафе и ресторанах в первой половине мая по сравнению с мартом выросла с 2,5% до 4,3%, в магазинах одежды и обуви с 6% до 7,5%, а в сетях электроники и бытовой техники с 5% до 6,5%.

По количеству работающих торговых терминалов, а следовательно, и самих торговых точек, лидерами обновления рынка стали магазины одежды и обуви.

Если в начале марта не работало более 80% магазинов этого сегмента, то в мае возобновили работу 65% точек.

Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас восстановился уже на 45%, магазины техники и электроники после понижения количества точек с началом войны на 67% в мае восстановились на 44%.

Розничные сети питания и фармации испытали меньшее влияние войны: после снижения количества работающих продуктовых магазинов на 37% уже возобновили работу 22%, а из 40% остановивших работу с началом войны аптек — 18% уже возобновили работу.

Возобновление объемов безналичных оплат обусловлено, прежде всего, активностью микро и малого бизнеса. Если в марте снижение объемов безналичных оплат через терминалы Приватбанка в небольших торговых точках составляло 62%, то уже в первой половине мая объемы продаж возросли и вернулись к довоенным показателям и превысили их.

Напомним

В апреле количество оплат покупок банковскими картами и электронными кошельками через сеть торговых POS-терминалов Приватбанка выросло на 18% по сравнению с мартом — со 124 до 146 млн трансакций за счет активного роста количества магазинов, принимающих карты к оплате.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой ценеДефицит соли в Украине: стоит ли покупать и по какой цене
Украинцы в апреле сняли наличные деньги за рубежом на $714 млн. Больше всего — «карточные туристы»Украинцы в апреле сняли наличные деньги за рубежом на $714 млн. Больше всего — «карточные туристы»
Работа: в Украине запустят единую базу вакансийРабота: в Украине запустят единую базу вакансий
Мука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценамМука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценам
Безработица в Украине: как получить пособие во время войныБезработица в Украине: как получить пособие во время войны
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Строительство домов в Украине возобновилось: где появятся новые квартирыСтроительство домов в Украине возобновилось: где появятся новые квартиры
В Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войныВ Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войны
Черешня в Украине продается дешевле, чем в прошлом годуЧерешня в Украине продается дешевле, чем в прошлом году
Работа в Украине: где предлагают больше вакансий и высокие зарплатыРабота в Украине: где предлагают больше вакансий и высокие зарплаты
Последние новости
Подгружаем последние новости