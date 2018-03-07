Депутаты предлагают полностью отменить 3-ю группу единого налога
Сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения (так называемая «упрощенка») — это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей. Его основное преимущество — уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность. В зависимости от оборота в ней предусмотрены 4 группы: 1,2,3 группы доступны для физлиц-предпринимателей, 4-я — только для сельхоз-компаний. 3-я группа — очень популярна среди украинских IT-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5%. , пишут
Отмена 3 группы «упрощенки» — одна из норм, которую предлагают депутаты. Также, предлагается внести изменения в условия 2 группы. По словам авторов проекта, 2 группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы уходить от налогов. А 3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.
«Например, в 2017 году, чтобы выплатить работнику зарплату в 10 000 грн («на руки»), если он ФЛП, предприятие должно перечислить в бюджет и фонды соцстрахования 1267 грн (13%), а для наемного сотрудника — 4150 грн (41,5%)», — говорится в пояснительной записке.
Поэтому для субъектов, которые занимаются оптовой торговлей, предлагают запретить 1 и 2 группы, для 2 группы — ограничить виды деятельности предпринимателями:
- которые занимаются производством товаров, розничной продажей товаров с торговых мест на рынках;
- деятельностью в сфере ресторанного хозяйства в здании площадью до 20 кв м или с использованием средств передвижной торговли;
- выполнением работ/предоставлением услуг (в т.ч. бытовых);
- розничной торговли дистанционным методом (сюда, судя по всему, попадают интернет-магазины).
2 группу предлагают запретить для компаний, которые торгуют сложной электроникой, лекарствами, ювелиркой, товарами высокого ценового сегмента и т.д.
А 3 группу предлагают полностью отменить — ФЛП, которые работают по этой схеме, предлагают переходить на 2 группу, если они соответствуют условиям.
Еще одно новшество проекта: снижение основной ставки НДС с 20% до 16% — чтобы бизнесы перестали пытаться оптимизировать уплату этого налога. Все эти меры, по мнению авторов проекта, помогут вывести украинскую экономику из тени.
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