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2018-03-06
Украинцы массово сдают валюту
В феврале население продало наличной валюты на 18,6 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением снова превысила покупку.
В феврале население продало 699,5 млн долларов и купило 680,9 млн.
Напомним, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
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