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Украинцы массово сдают валюту В феврале население продало наличной валюты на 18,6 млн долларов больше, чем купило. Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини . На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением снова превысила покупку. В феврале население продало 699,5 млн долларов и купило 680,9 млн. Напомним, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.

Хвыля

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