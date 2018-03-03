Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
Он требовал денег за снижение суммы убытков в акте проверки.
Военная прокуратура вместе с СБУ в субботу, 3 марта, задержала при получении взятки начальника аудита одной из налоговых инспекций Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.
Как сообщается на сайте прокуратуры, ему вменяют получение неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен за то, чтобы в акте проверки коммерческой структуры сумма убытков была снижена с 650 тысяч до 170 тысяч гривен. Налоговика взяли "на горячем".
Задержанному собираются предъявить подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки), после чего избрать меру пресечения.
Напомним, что 1 марта примерно на такой же сумме в Киеве попался работник управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы. Генпрокуратура и СБУ задержали его по подозрению в вымогательстве 10 тыс. долларов от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с беспрепятственным таможенным оформлением товаров.
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