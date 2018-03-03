Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен

Он требовал денег за снижение суммы убытков в акте проверки.

Военная прокуратура вместе с СБУ в субботу, 3 марта, задержала при получении взятки начальника аудита одной из налоговых инспекций Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Как сообщается на сайте прокуратуры, ему вменяют получение неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен за то, чтобы в акте проверки коммерческой структуры сумма убытков была снижена с 650 тысяч до 170 тысяч гривен. Налоговика взяли "на горячем".

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Задержанному собираются предъявить подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки), после чего избрать меру пресечения.