Юнкер обещает жесткий ответ США за введение пошлин на сталь и алюминий

Еврокомиссия обещает быструю и жесткую реакцию в ответ на введенные США торговые ограничения по стали и алюминию.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Мы очень сожалеем об этом шаге, который, судя по всему, является грубым вмешательством с целью защиты отечественной промышленности США и не должен основываться на любых рассуждениях национальной безопасности», — заявил Юнкер.

«Мы не будем сидеть сложа руки, пока наша промышленность испытывает несправедливые меры, которые ставят под угрозу тысячи рабочих мест в Европе … ЕС будет действовать твердо и решительно для защиты наших интересов», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.