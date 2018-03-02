Юнкер обещает жесткий ответ США за введение пошлин на сталь и алюминий

ЕС_США

Еврокомиссия обещает быструю и жесткую реакцию в ответ на введенные США торговые ограничения по стали и алюминию.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Мы очень сожалеем об этом шаге, который, судя по всему, является грубым вмешательством с целью защиты отечественной промышленности США и не должен основываться на любых рассуждениях национальной безопасности», — заявил Юнкер.

«Мы не будем сидеть сложа руки, пока наша промышленность испытывает несправедливые меры, которые ставят под угрозу тысячи рабочих мест в Европе … ЕС будет действовать твердо и решительно для защиты наших интересов», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение США относительно пошлин на сталь из Евросоюза плохо скажется на трансатлантических отношениях


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