Порошенко призвал уменьшить температуру в домах на один градус

Президент заявил, что сам выполнит рекомендацию "Нафтогаза".

Президент Петр Порошенко призвал прислушаться к просьбе "Нафтогаза Украины" снизить температуру в помещениях для экономии газа.

"Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий - достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус. Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах. Благодаря нашей сплоченности "Газпром" и Кремль не смогут шантажировать Украину", - написал он в фейсбуке.

Напомним, со 2 марта в Украине введен пятидневный национальный план действий по экономии газа. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, закрытие детсадов, школ и вузов, рекомендацию промышленности экономить газ.

1 марта "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности "Нафтогаз" закрывает импортом газа из Европы.