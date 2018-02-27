Стоимость автогаза в Украине продолжает падать

avtogaz

С 23 по 26 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1–69 копеек за литр, сообщает enkorr.

В частности, в сети «Олас» стоимость автогаза снизилась на 69 коп./л – до 13,50 грн/л.

В сетях «Укрнафта» и «Авиас» СУГ подешевел на 14 коп./л и 17 коп./л, до 12,75 грн/л и 12,72 грн/л соответственно.

В сети Jazz Oil цена атогаза опустилась до 11,89 грн/л (-30 коп./л).

На 1–16 коп./л снизились цены на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Marshal, «Нефтек», «Овис» и Mango.

Средняя цена СУГ по Украине 23 февраля составила 13,20 грн/л (-6 коп./л).

Источник: ZN.ua


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