«Украерорух» замовив канадські радіомаяки на 34 мільйони у рідної фірми свого екс-директора
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 10 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техвестсервіс» обладнання приводних радіостанцій
До кінця 2019 року поставлять із дворічною гарантією:
- три трасові радіостанції NDB VR 250D (одна для Закарпаття і дві для Київщини) по 5,90 млн грн./шт.
- дві аеродромні радіостанції NDB VR 125D (для Черкас і Сум) по 5,46 млн грн./шт.
- монтаж за 2,10 млн грн.
- груповий комплект ЗІП за 1,26 млн грн.
- теоретична і практична підготовка персоналу за 444 тис грн.
- три контрольні приймачі з антеною Nautel по 336 тис грн./шт.
- три двоканальні цифрові осцилографи Siglent SDS2302 по 74 тис грн./шт.
- п’ять ноутбуків HP з операційною системою, софтом, принтером та аксесуарами по 41 тис грн./шт.
- п’ять джерел живлення AC/DC Nautel по 28 тис грн./шт.
- п’ять комплектів витратних матеріалів Nautel по 16 тис грн./шт.
- п’ять цифрових мультиметрів DT-9979 True RMS по 13 тис грн./шт.
- п’ять пилососів Philips FC8293/01 по 2 640 грн./шт.
- п’ять комплект викруток Neo Tools по 1200 грн./шт.
Виробником радіостанцій у документах пропозиції зазначена компанія
В інтернет-магазинах такі мультиметри продаються по
Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 35,00 млн грн.
Співзасновником «НВП «Техвестсервіс» до 2011 року був Кирило Поліщук – екс-директор «Украероруху» і заступник голови Державної авіаційної адміністрації, а в 2000-х роках – нардеп із фракції Партії регіонів. Раніше він
Потім фірму переписали на Тараса Хижняка і Сергія Медину. Згодом місце Хижняка зайняла панамська фірма «Маквелл Інтернешнл Ес.Ей», якою керував Сергій Колесник. Людина на ім’я Сергій Колесник
Нині «Техвестсервісом» володіють Медина і Тарас Гонта, власники ТОВ «Лексман Київ».
Єдиним допущеним конкурентом було
Колосов є автором низки
«Банкомзв’язок» є розробником і виробником системи «Гарт-1», тому без конкуренції отримує багатомільйонні замовлення Державної прикордонної служби України.
Компанію
Відхилена фірма скаржилась в АМКУ на допущених суперників, але безуспішно.
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