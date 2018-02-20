Друга Путина Ротенберга назвали владельцем суперъяхты Rahil

Представитель Ротенберга отрицает эту информацию.

Специализирующийся на суперъяхтах сайт Superyachtfan назвал друг Владимира Путина, бизнесмена Аркадий Ротенберга владельцем яхты Rahil длиной 65 метров и стоимостью $60 млн.

Superyachtfan ссылается на собственные источники.

По сведениям Superyachtfan, Ротенбергу принадлежит еще несколько яхт, все они называются Rahil. Среди них, по данным портала, есть Bloemsma & Van Breemen Rahil, построенная в 2005 году как Flying Eagle, и 54-метровая Mariotti Rahil, построенная в 2012 году.

65-метровая Rahil, способная вместить команду из 16 человек и 14 пассажиров, была построена в 2011 году для британского миллиардера Грэма де Зилля. Он собирался назвать ее Amnesia, но за несколько месяцев до ее спуска на воду передумал и продал ее. Новый владелец назвал ее Nataly, отмечает Superyachtfan. При этом кто именно выкупил яхту, порталу не стало известно. Несколько лет спустя этот человек перепродал яхту Ротенбергу, который назвал ее Rahil.

Представитель Ротенберга сказал, что яхта Rahil не принадлежит Аркадию, сообщает РБК.

Григорий Баевский, с которым связывают эту яхту, является управляющим собственности Ротенберга, а также Владимира Путина, утверждает Superyachtfan. Баевский значится владельцем этой яхты в РоSSийском морском реестре, писал ранее РБК. Яхта приписана к сочинскому порту, новое название она получила в 2015 году, сообщал портал.

Весной 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и Reuters опубликовали расследование о Баевском, которого назвали партнером Ротенберга. В расследовании говорилось, что петербургский бизнесмен покупал квартиры в Москве и Московской области для некоторых женщин из окружения Владимира Путина. Представитель Ротенбергов отрицал связь Баевского с какими-либо сделками от их имени. В Кремле информацию назвали "вбросом".

Superyachtfan также напоминает, что Ротенберг является владельцем строительной компании "Стройгазмонтаж" и оценивает его состояние в $3,2 млрд. По данным рейтинга Forbes "200 богатейших бизнесменов РоSSии 2017", оно составляет $2,6 млрд.