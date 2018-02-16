Крупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в Украине
РоSSийский государственный банк ВТБ массово закрывает отделения в Украине и планирует до лета оставить только один или два офиса в Киеве.
Об этом рассказал глава банка Андрей Костин, передает РИА-новости.
«Мы к лету фактически свернём деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве», — сказал он в кулуарах РоSSийского инвестиционного форума.
«Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками», — добавил Костин.
Напомним, Украина с 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур роSSийских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка).
Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.
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