Глава «Киевстар» будет развивать бизнес компании Veon в семи странах

Президент украинского телеком-оператора «Киевстар» Петр Чернышов назначен главой евразийского направления по развитию компании Veon, о чем сообщает Liga.net, пишут AIN.UA.

Он будет отвечать за развитие бизнеса компании Veon в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Узбекистане. При этом Чернышов остается директором компании «Киевстар», но также войдет в исполнительный комитет компании Veon.

Это не единственная кадровая перестановка в группе компаний Veon Ltd. Глава пакистанского оператора Jazz Аамир Хафиз Ибрагим теперь будет курировать развивающиеся рынки: Алжир, Бангладеш и Пакистан. Аамир также войдет в исполнительный комитет Veon.

Глава «Киевстар» будет развивать бизнес компании Veon в семи странах

Страны, за которые будет отвечать Чернышов

Согласно сообщению группы, кадровое изменение сделано в рамках трансформации корпоративной структуры, цель которой – сформировать сбалансированное распределение ролей и задач между штаб-квартирой и операционными компаниями. Представители Veon также отметили, что назначения также отражают изменения операционной модели группы, которая делает ставку на лидеров, хорошо знающих специфику своих рынков и обладающих достаточным опытом, чтобы развивать активы на глобальном уровне.


Михаил Сапитон, AIN


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