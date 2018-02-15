Фірма колишньої дружини першого замголови СБУ купила 56 нових автівок
ТОВ «ЛВМ холдінг» з листопада 2016 року по січень 2018 року зареєструвала 55 автівок Volkswagen Polo та один Hyndai ioniqy. Всі автівки 2016 та 2017 років випуску.
Співвласницею фірми значиться дружина першого заступника голови СБУ- керівника Антитерористичного центру при СБУ Віталія Малікова – Юлія Малікова.
На себе особисто Юлія Малікова у липні 2017 зареєструвала Toyota Rav 4 2017 року випуску.
Про це «Нашим грошам» стало відомо з Єдиного державного реєстру МВС та Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань.
Внесок Юлії Малікової до статутного капіталу ТОВ «ЛВМ холдінг» – півмільйона гривень, її партнер Валентин Лінецький вніс 24,4 млн грн. Керівником компанії значиться Павло Недзведський.
ТОВ «ЛВМ холдінг» у мережі інтернет
За даними сайту Судова влада, Віталій Маліков та Юлія Малікова розлучилися у березні 2017 року, причина –
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