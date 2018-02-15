На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райради

На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райрадиУ селі Побережжя Тисменицького району Івано-франківської області за кошти районного бюджету відремонтували вул. Нову, на якій живе депутат райради Марія Щербяк. Про це написала Наталя Деркевич у виданні «Галицький кореспондент».

Наприкінці минулого року за бюджетні кошти Тисменицького району у с. Побережжя ТОВ «Автомагістраль-ІФ» заасфальтувало вул. Нову. Ремонт обійшовся у 160 тис грн.

Про капітальний ремонт цієї вулиці у сільраі дізналися тоді, коли дорогу вже робили. Як розповіла сільська голова Побережжя Леся Іванків, ремонт дороги місцевого значення мав би обговорюватися з громадою. До того ж, районна влада повинна була погодити документацію з сільрадою.

Івінків також повідомила, що райраду просили відремонтувати зовсім іншу дорогу, якою діти щодня ходять до школи. Голови кількох сіл написали листа до районного керівництва, в якому просили відремонтувати дорогу з Єзуполя до Чернієва, яка йде через Побережжя, Ганнусівку, Узин та інші села.

Зрештою, відрізок дороги від школи до Ганнусівки відремонтували, а той відрізок, що в Побережжі – ні. Уже в січні цього року сільрада провела за власні та спонсорські кошти ямковий ремонт чотирьох вулиць: Короля Данила, Перуцького, Зеленої та Ковпака.

Перший заступник голови Тисменицької РДА Володимир Заник розповів, що з проханням відремонтувати вул. Нову звернулась депутат райради Марія Щербяк. Чиновник також визнав, що запити депутатів райради щодо ремонту доріг мали би робитися на основі попередніх консультацій з громадою.

У свою чергу Марія Щербяк пояснила, що до неї звернулася її сусідка Ярослава Баран і попросила зробити дорогу, яка примикає до центральної.

«Я запитала у районній раді, чи маю право до них з таким звертатись. Мені відповіли, що маю, адже на моїй вулиці також проживають жителі села. Тому я подала депутатське звернення щодо цієї дороги», – зазначила вона.

Від «Наших грошей»:

ТОВ «Автомагістраль-ІФ» належить Івану Зарицькому, який є депутатом Загвіздянської сільради Тисменицького району та Роман Федорняк. Останній очолює підприємство.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
ООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодомООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодом
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в КиевеНеизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП"Укрэнерго" модернизирует одну из самых мощных экспортных ЛЭП
Блок рекламы


Похожие новости
Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на ФранківщиніЩе чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині
Пов’язані з депутатом фірми розіграли 700 тисяч на охорону парку у Дніпрі
Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинкиКиївраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки
Депутати Бучі віддали 10 соток дядьку підозрюваного в земельних оборудках мераДепутати Бучі віддали 10 соток дядьку підозрюваного в земельних оборудках мера
Депутаты сельсовета незаконно выделили более 30 земучастков на побережье Азовского моряДепутаты сельсовета незаконно выделили более 30 земучастков на побережье Азовского моря
Прокуратура намагається відібрати у депутатів Українки землю, на якій вони замість дитсадка планують висоткуПрокуратура намагається відібрати у депутатів Українки землю, на якій вони замість дитсадка планують висотку
Освітяни на Донеччині замовили депутату продуктів на мільйон за таємними цінами
Газовики скупилися російськими запчастинами на 87 мільйонів у фірми, за сприяння якій вже мають карну справу
Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги
У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом
Последние новости
Подгружаем последние новости