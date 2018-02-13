Рейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудников
Издание DOU
Полностью рейтинг выглядит так (звездочкой отмечены компании, не предоставившие изданию данные по количеству сотрудников, используется экспертная оценка DOU):
В 50 крупнейших компаний во втором полугодии общее количество специалистов увеличилось на 7% (или же на 3132 человека).
Общее кол-во сотрудников в компаниях топ-25 и темпы роста:
Среди лидеров роста за полугодие издание выделяет такие компании:
Из 47 компаний 11 открыли новые офисы в июле-январе. Представительства были открыты в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, а также в Польше, Испании, США. 66% компаний собираются вырасти 100 специалистов в первом полугодии 2018 года. До 200 специалистов — только 15% компаний. О сокращении говорит только один участник рейтинга.
Что касается релокации, большинство участников рейтинга (68%) не планируют вывозить сотрудников из страны, до 20 сотрудников хотят релоцировать 21% участников, от 20 до 50 — 11%.
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Финансы
13.02.2018 19:28