Рейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудников

Издание DOU опубликовало актуальный рейтинг крупнейших по количеству сотрудников IT-компаний в Украине, который в этом году насчитывает сразу 50 компаний. Пятерка лидеров осталась неизменной, однако впервые IT-компания в Украине доросла до отметки в 5000 сотрудников: речь о компании EPAM. Также, в рейтинге появилось несколько новых участников. , пишут AIN.UA

Полностью рейтинг выглядит так (звездочкой отмечены компании, не предоставившие изданию данные по количеству сотрудников, используется экспертная оценка DOU):

В 50 крупнейших компаний во втором полугодии общее количество специалистов увеличилось на 7% (или же на 3132 человека).

Общее кол-во сотрудников в компаниях топ-25 и темпы роста:

Среди лидеров роста за полугодие издание выделяет такие компании:

Из 47 компаний 11 открыли новые офисы в июле-январе. Представительства были открыты в Киеве , Харькове, Одессе, Львове, Днепре, а также в Польше , Испании , США . 66% компаний собираются вырасти 100 специалистов в первом полугодии 2018 года. До 200 специалистов — только 15% компаний. О сокращении говорит только один участник рейтинга.

Что касается релокации, большинство участников рейтинга (68%) не планируют вывозить сотрудников из страны, до 20 сотрудников хотят релоцировать 21% участников, от 20 до 50 — 11%.