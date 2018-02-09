АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

Антимонопольний комітет України скасував рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Свій лад» та ФОП Олена Лисенка, які хотіли взяти участь в аукціоні щодо прибирання Рівного, організованого управлінням житлово-комунального господарства (УЖКГ) виконкому Рівненської міськради. Про це написала Анна Калаур у «Четвертій владі».

У грудні 2017 року управління ЖКГ оголосило тендер на очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в місті Рівне. Очікувана вартість 62,70 млн грн. На тендер прийшли чотири учасники: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління (ШЕУ) автодоріг, Рівненський облавтодор, ФОП Олена Лисенко з Черкас та черкаське ТОВ «Свій лад».

УЖКГ відхилило пропозиції і відповідно не допустило до аукціону «Свій лад» та ФОП Лисенко. Управління засумнівалося, що в цих учасників вистачить техніки, аби виконувати передбачені роботи. Також була відхилена пропозиція Рівненського облавтодору. Залишився єдиний учасник – ШЕУ. Таким чином УЖКГ мало б заново оголосити тендер. Втім, двоє представників черкаського бізнесу вирішили оскаржувати дії тендерного комітету, звернувшись до АМКУ.

У січні антимонопольники розглянули скарги, і дійшли висновку, що пропозиції обох черкаських учасників відхилено неправомірно, оскільки організатор не вказав в документації, скільки має бути техніки, а вимагав лише довідку про її наявність у довільній формі, яку скаржники надали. В результаті АМКУ зобов`язав УЖКГ прийняти дві пропозиції і скасувати рішення про відміну торгів.

В громадській ініціативі «За чесний тендер» вважають, що УЖКГ робило усе, аби не допустити «чужі» фірми, навіть всупереч закону, і сподівалися розіграти тендер між двома рівненськими підприємствами.

«З року в рік цей тендер проводиться, але завжди було відомо, що виграє його ШЕУ, тому ніхто особливо над документами і не заморочувався. До моменту, поки не прийшли реальні конкуренти. А тендерний комітет УЖКГ до цього не був готовий і, нечітко прописавши вимоги в документації, програв», – написали активісти.

Видання також написало, що ФОП Лисенко і «Свій лад» користуються одним сканером для сканування тендерної документації. Крім того, Лисенко орендувала техніку у попередніх тендерах у підприємств, пов`язаних з юристом ТОВ «Твоє місто» Андрієм Бортником. А за інформацією сайту телерадіокомпанії «ВІККА» юрист «Свій лад» і ФОП Лисенко одна особа – Андрій Бортник. Тобто не виключено, що черкащани створили ряд суб’єктів господарювання, щоб координувати поведінку та узгоджувати дії у тендерах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Американский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в УкраинеАмериканский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в Украине
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Рынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализацииРынок криптовалют за день потерял более 60 млрд долларов капитализации
Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів
Блок рекламы


Похожие новости
Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті
У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником
«Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»«Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»
Кабмін купив люкс-мікроавтобуси «Фольксваген» по 2 мільйони та «Шкоди» по мільйону, порушивши урядову заборонуКабмін купив люкс-мікроавтобуси «Фольксваген» по 2 мільйони та «Шкоди» по мільйону, порушивши урядову заборону
Розпильникам не вдалось оскаржити тендер на півмільярда по порту Іллічівська, бо АМКУ їх забанив
АМКУ оштрафував змовників на 1,5 мільйона за розпил 5 мільйонів спортцентру інвалідів
«Маріупольавтодор» віддав львівському «демішканівцю» 3 мільйони за проектування ремонтів
Атомники замовили чехам обладнання на 1,6 мільйони євро
Суд зумів відбити харківського дорожника від штрафу за змову, доведену АМКУ за низкою пунктів
Януковичевський постачальник «швидких» продав ДСНС пікапів Форд для розмінування на 32 мільйониЯнуковичевський постачальник «швидких» продав ДСНС пікапів Форд для розмінування на 32 мільйони
Последние новости
Подгружаем последние новости