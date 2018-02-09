АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником
Антимонопольний комітет України скасував рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Свій лад» та ФОП Олена Лисенка, які хотіли взяти участь в аукціоні щодо прибирання Рівного, організованого управлінням житлово-комунального господарства (УЖКГ) виконкому Рівненської міськради. Про це
У грудні 2017 року управління ЖКГ оголосило
УЖКГ відхилило пропозиції і відповідно не допустило до аукціону «Свій лад» та ФОП Лисенко. Управління засумнівалося, що в цих учасників вистачить техніки, аби виконувати передбачені роботи. Також була відхилена пропозиція Рівненського облавтодору. Залишився єдиний учасник – ШЕУ. Таким чином УЖКГ мало б заново оголосити тендер. Втім, двоє представників черкаського бізнесу вирішили оскаржувати дії тендерного комітету, звернувшись до АМКУ.
У січні антимонопольники розглянули скарги, і дійшли висновку, що пропозиції обох черкаських учасників відхилено неправомірно, оскільки організатор не вказав в документації, скільки має бути техніки, а вимагав лише довідку про її наявність у довільній формі, яку скаржники надали. В результаті АМКУ
В громадській ініціативі «За чесний тендер» вважають, що УЖКГ робило усе, аби не допустити «чужі» фірми, навіть всупереч закону, і сподівалися розіграти тендер між двома рівненськими підприємствами.
«З року в рік цей тендер проводиться, але завжди було відомо, що виграє його ШЕУ, тому ніхто особливо над документами і не заморочувався. До моменту, поки не прийшли реальні конкуренти. А тендерний комітет УЖКГ до цього не був готовий і, нечітко прописавши вимоги в документації, програв», –
Видання також написало, що ФОП Лисенко і «Свій лад» користуються
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