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НБУ назвал самые убыточные и прибыльные банки По итогам 2017 года крупнейшие убытки зафиксировал Приватбанк, самые большие прибыли - Райффайзен Банк Аваль. Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ Крупнейшие убытки по итогам 2017 года зафиксировали Приватбанк (-22,97 млрд грн), Проминвестбанк (-7,67 млрд грн) и ВТБ Банк (-4,1 млрд грн). Об этом сообщает finbalance со ссылкой на статистику НБУ. "Следом идут Укрсоцбанк (-3,1 млрд грн), Форвард (-639 млн грн), БТА Банк (-563 млн грн), Кредит Днепр (-446 млн грн), Клиринговый дом (-347 млн грн), Правэкс-Банк (-110 млн грн), Мисто Банк (-84 млн грн)", - говорится в сообщении. Вместе с тем, самые большие прибыли - у Райффайзен Банка Аваль (4,47 млрд грн), Укрсиббанк (1,47 млрд грн), Креди Агриколь Банка (1,1 млрд грн), Ситибанка (1 млрд грн), Укрэксимбанка (929 млн грн), ОТП Банка (918 млн грн), ПУМБ (786 млн грн), Альфа-Банка (655 млн грн), Укргазбанка (624 млн грн), Сбербанка (559 млн грн). Издание напоминает, что в 2017 году на докапитализацию Приватбанка правительство потратило 48,4 млрд грн, Ощадбанка - 14,7 млрд грн, Укрэксимбанка - 7,7 млрд грн. "Учитывая это, задекларированные Ощадбанком и Укрэксимбанком прибыли выглядят весьма условными", - отмечает finbalance. Ранее сегодня НБУ согласовал назначение чеха Петра Крумханзла главой Приватбанка.

LB.ua

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