Лондонский суд отказался рассматривать иск против Боголюбова на $500 млн

Экс-собственник "ПриватБанка" убедил служителей Фемиды, что больше не живет в Британии.

Лондонский суд отказался рассматривать иск против Боголюбова на $500 млн
Геннадий Боголюбов
Фото: myfin.net

Высокий суд Англии и Уэльса 2 февраля завершил рассмотрение одного из этапов спора между экс-совладельцами "ПриватБанка" Геннадием Боголюбовым, Игорем Коломойским и бизнесменом Вадимом Шульманом. Суд отказался рассматривать иск против Боголюбова, пишет LIGA.net, ссылаясь на текст вердикта.

Шульман - бывший партнер Коломойского и Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу. В 2017 году он подал иск в лондонский суд с требованием возместить $500 млн, которые якобы были ими похищены, начиная с 2000 года.

В конце декабря 2017 года в суде прошли устные слушания по ходатайству Боголюбова в этом процессе. Боголюбов доказывал, что суд не может рассматривать иск, поскольку он уже не проживает в Лондоне и практически не посещает Великобританию. В итоге суд встал на сторону Боголюбова.

При этом адвокаты Шульмана настаивали, что Боголюбов продолжает быть налоговым резидентом Британии, а его недавний переезд в Швейцарию - лишь попытка избежать других судебных исков, в том числе претензий правительства Украины по делу "ПриватБанка".

Свой иск в лондонский суд Шульман подал в мае 2017 года. По данным издания Kyivpost, которое ссылается на текст иска, он требует выплаты от Коломойского и Боголюбова $500 млн, утверждая, что они использовали 15-летнюю дружбу, чтобы обмануть его в ряде сделок.

Вадим Шульман родом из Кривого Рога. В 1990-е он организовал поставки угля на коксохимы Днепропетровской области и кокса - на металлургический завод имени Петровского в Днепре. В 1999 году Шульман познакомился с Коломойским и Боголюбовым при покупке ДМЗ им. Петровского. Позже Шульман был управляющим партнером в общем бизнесе. В число совместных активов входили ДМЗ им. Петровского, три коксохимических завода и половина акций Южного ГОКа. Еще одна инвестиция - сталелитейный завод в Огайо (США), который партнеры приобрели в начале нулевых.

В 2007-м Коломойский, Боголюбов и Шульман продали группе "Евраз" роSSийского олигарха Романа Абрамовича свои украинские активы. От продажи они выручили $1,06 млрд плюс 10% акций "Евраза".

Шульман утверждает, что с 2000 по 2007 год он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе. Кроме того, его ожидаемая доля от сделки с Абрамовичем уменьшилась на $284 млн после ряда транзакций и изменения стоимости акций. Также Шульман обнаружил пропажу $30 млн, которые доверил партнерам для инвестирования в американский завод.

В результате Шульман начал судебные процессы в США и Британских Виргинских островах.

Летом 2017 года один из ответчиков по иску Шульмана Геннадий Боголюбов подал ходатайство, которым просил не признавать юрисдикцию лондонского суда. Чтобы суд удовлетворил это ходатайство, Боголюбов и его адвокаты должны были доказать, что ответчик (Боголюбов) не является домицилированным лицом в Великобритании по состоянию на 17 мая - день подачи иска.

Проще говоря, им нужно было убедить суд, что Боголюбов и его семья уже не проживают в Британии, и поэтому английская Фемида попросту не имеет оснований рассматривать иск. Адвокаты Шульмана должны были доказать обратное.

Около полугода лондонский суд собирал свидетельства всех участников процесса. В конце декабря 2017-го прошли устные слушания в Лондоне. Окончательное решение было вынесено 2 февраля этого года.

Боголюбов предоставил суду письменные свидетельства, в которых указал, что получил паспорт Великобритании в 2010 году. У него также есть украинское, израильское и кипрское гражданства.

В апреле 2016 года, согласно показаниям, Боголюбов решил покинуть Лондон, где у него был дом на Белгрейв-Сквер, приобретенный ранее за 62,5 млн фунтов. Украинский предприниматель решил осесть в Женеве, где проживает его давний партнер и друг Игорь Коломойский.

Переезд связан с тем, что, будучи резидентом Британии, Боголюбов неоднократно выступал ответчиком в ряде арбитражных споров в английских судах, говорится в материалах дела.

LIGA.net предполагает, что речь идет об иске роSSийской "Татнефти" против Боголюбова, Коломойского, Александра Ярославского и Павла Овчаренко по поводу поставок сырья для Кременчугского НПЗ, а также об иске украинского бизнесмена Виктора Пинчука на $2 млрд к Боголюбову и Игорю Коломойскому из-за спора вокруг Криворожского железорудного комбината. Эти разбирательства упоминаются в судебном решении.

Боголюбов заявил суду, что в конце 2016-начале 2017 года он стал налоговым резидентом Швейцарии, куда переехал из Лондона.

Из-за решения о переезде, согласно показаниям Боголюбова, у него ослабли отношения с женой Софией, которая предпочла остаться в Лондоне. Супруги решили развестись. Процесс развода, как утверждает Боголюбов, официально стартовал в июне 2016 года.

Адвокаты Шульмана в ходе слушаний убеждали суд, что развод Боголюбова с женой является фиктивным. Основанием для такого вывода они назвали тот факт, что дети супругов не знали о разводе, а счета и налоги на Белгрейв-Сквер, за которые София должна была отвечать по соглашению о разделе имущества, оплачивались Боголюбовым.

Чтобы убедить суд в своей правоте, адвокаты Шульмана даже предоставили фотографии жены Боголюбова с обручальным кольцом на пальце уже после официального развода с бизнесменом.

София и дети Боголюбова не остались в Лондоне. Они также переехали в Швейцарию в августе 2017 года на постоянное место жительства, но в кантон Во. Сам Боголюбов арендовал квартиру в Женеве.

Адвокаты Шульмана утверждали, что переезд Боголюбова связан с замораживанием лондонским судом его активов по иску "Татнефти", а также риском уголовного преследования в связи с национализацией "ПриватБанка". Один из исков против Боголюбова и Коломойского по делу "ПриватБанка" подан именно в английский суд.

Чтобы убедить суд в окончательном переезде в Швейцарию, Боголюбов предоставил ряд доказательств. Так, он указал, что с момента его решения переехать в Женеву он сократил как количество посещений в Великобритании, так и время, проводимое в Туманном Альбионе.

В период с июля по декабрь 2016 года он провел в Британии 122 дня. С января по 12 мая 2017 года - 33 дня, и с апреля по 30 июня 2017 года Боголюбов посетил Лондон всего три раза. Боголюбов также сообщил, что "он посетил украинское консульство в связи с переездом в Женеву".

Кроме того, адвокаты Боголюбова предоставили выписки из тренажерного зала, который бизнесмен активно посещал. Это должно было убедить суд, что Боголюбов окончательно поселился в Швейцарии. Речь идет Pure Sports Club в Женеве, где бизнесмен нанял личного тренера.

Боголюбов посещал этот спортклуб с 17 января по 12 мая 2017 десять раз, с мая по 13 ноября 2017 года - девятнадцать раз, следует из судебного решения. Также защита Боголюбова предоставила документы о получении медицинской страховки и аренды жилья в Женеве. В итоге английский суд решил, что не имеет юрисдикции рассматривать иск против Боголюбова.


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