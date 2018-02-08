Представители МВФ приедут 12 февраля в Украину

МВФ

Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев для встреч с властями.

Об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины», — заявил он.

Подробности предстоящего визита не разглашаются.

Напомним, во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.


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