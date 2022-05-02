РоSSийский газ продолжает идти в Европу через Украину. Поставки в ЕС вырастут почти на 40%

Номинация на прокачку газа РФ в Европу на 1 мая составляет 96,7 млн куб. м по сравнению с 69,6 млн куб. м на 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», пишет Interfax-Украина.

РоSSийский газ продолжает идти в Европу через Украину. Поставки в ЕС вырастут почти на 40%
фото: capital.ua

Европа покупает газ с дисконтом

«Газпром» осуществляет подачу роSSийского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, согласно подтвержденным заявкам европейских потребителей — 97,2 млн куб. м на 1 мая", — сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Европейские импортеры роSSийского газа существенно увеличили заявки на поставку топлива «Газпрому», дождавшись понижения контрактных цен. Большинство договоров имеют привязку к рыночному индексу «на день вперед» — его значение в апреле было на рекордном уровне около $1 за тысячу кубометров, а в мае снизилось до $1?100.

В апреле по-прежнему в январе текущего года покупатели минимизировали отбор газа по контрактам с внешними поставщиками, пытаясь найти более дешевую альтернативу на спотовом рынке. Приближение цен на контракты к котировкам спота автоматически увеличило импортные заявки.

Какие резервы газа в подземных хранилищах

Ситуация с производством электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе на этой неделе заметно ухудшилась.

На прошлой неделе (с 18 по 24 апреля) ветряные мельницы обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, а за шесть дней этой недели их вклад — всего 8,8%, свидетельствуют данные Ассоциации WindEurope. На десять дней вперед в Европе ожидается маловетренная или штилевая погода, не дающая шансов на исправление ситуации.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В настоящее время резервы составляют 33%, рост за последние сутки — 0,26 п. п., свидетельствуют данные Ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6 п. п. В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ.

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