«Укрэнерго» потратит на новую систему кибербезопаности $20 млн
Инфраструктура государственной энергокомпания «Укрэнерго» за последние два года несколько раз страдала от кибератак. Поэтому глава предприятия Всеволод Ковальчук сообщил о планах потратить $20 млн на новую систему киберзащиты для компании,
Система полноценно заработает в 2020 году. Она будет включать в себя новое программное обеспечение и «административные меры». Международные консультанты определили около 20 угроз в сфере информационной безопасности и новая система обеспечит от них полную защиту.
«Мы разработали новую концепцию кибербезопасности, ключевая цель которой — сделать физически невозможным влияние внешних угроз на украинскую энергосистему», — сказал Ковальчук на пресс-конференции по итогам 2017 года.
За прошлый год «Укрэнерго» также
Последний раз IT-инфраструктура «Укрэнерго» пострадала от хакеров в конце июня 2017 года, когда многие крупные украинские компании стали жертвой вируса Not Petya. Еще одна кибератака, нацеленная на инфраструктуру предприятия, произошла в декабре 2016 года. Она привела к временному отключению электроэнергии в некоторых районах Киева и пригорода и была вызвана вирусом CrashOverride.
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06.02.2018 21:44