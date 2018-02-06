«Укрэнерго» потратит на новую систему кибербезопаности $20 млн

Инфраструктура государственной энергокомпания «Укрэнерго» за последние два года несколько раз страдала от кибератак. Поэтому глава предприятия Всеволод Ковальчук сообщил о планах потратить $20 млн на новую систему киберзащиты для компании, сообщает Reuters, пишут AIN.UA.

Система полноценно заработает в 2020 году. Она будет включать в себя новое программное обеспечение и «административные меры». Международные консультанты определили около 20 угроз в сфере информационной безопасности и новая система обеспечит от них полную защиту.

«Мы разработали новую концепцию кибербезопасности, ключевая цель которой — сделать физически невозможным влияние внешних угроз на украинскую энергосистему», — сказал Ковальчук на пресс-конференции по итогам 2017 года.

За прошлый год «Укрэнерго» также приняла концепцию защиты автоматизированных систем предприятия, стратегию развития информационной безопасности на 3 года, концепцию развития IT-инфраструктуры. Помимо этого, в компании создали Центр реагирования на киберинциденты и реорганизовали отдел IT-безопасности.

Последний раз IT-инфраструктура «Укрэнерго» пострадала от хакеров в конце июня 2017 года, когда многие крупные украинские компании стали жертвой вируса Not Petya. Еще одна кибератака, нацеленная на инфраструктуру предприятия, произошла в декабре 2016 года. Она привела к временному отключению электроэнергии в некоторых районах Киева и пригорода и была вызвана вирусом CrashOverride.


Павел Красномовец, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта""Рошен" подал в суд на "Ашан" из-за "Киевского торта"
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Украинцам введут абонплату на отоплениеУкраинцам введут абонплату на отопление
Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплатыРева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты
Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалютыТаможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин потратит 4 млрд гривен на строительство новых фермКабмин потратит 4 млрд гривен на строительство новых ферм
Google запустила платежную систему Google PayGoogle запустила платежную систему Google Pay
В Украине вводят единую систему финансовой отчетностиВ Украине вводят единую систему финансовой отчетности
НБУ собирается потратить 4,6 млн гривен на разработку документации для ремонта одного из корпусовНБУ собирается потратить 4,6 млн гривен на разработку документации для ремонта одного из корпусов
Госэкоинспекция назначила внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ в КиевеГосэкоинспекция назначила внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Фирташ планирует перевести крымский бизнес на новую компаниюФирташ планирует перевести крымский бизнес на новую компанию
В Киеве начали тестировать электронную систему рецептов для выдачи бесплатных лекарствВ Киеве начали тестировать электронную систему рецептов для выдачи бесплатных лекарств
Экономист рассказал, когда в Украине отменят упрощенную систему налогообложенияЭкономист рассказал, когда в Украине отменят упрощенную систему налогообложения
Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману
На ремонт центрального хранилища НБУ потратит 3 млн гривенНа ремонт центрального хранилища НБУ потратит 3 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости