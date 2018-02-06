«Укрэнерго» потратит на новую систему кибербезопаности $20 млн

Инфраструктура государственной энергокомпания «Укрэнерго» за последние два года несколько раз страдала от кибератак. Поэтому глава предприятия Всеволод Ковальчук сообщил о планах потратить $20 млн на новую систему киберзащиты для компании, сообщает Reuters, пишут AIN.UA .

Система полноценно заработает в 2020 году. Она будет включать в себя новое программное обеспечение и «административные меры». Международные консультанты определили около 20 угроз в сфере информационной безопасности и новая система обеспечит от них полную защиту.

«Мы разработали новую концепцию кибербезопасности, ключевая цель которой — сделать физически невозможным влияние внешних угроз на украинскую энергосистему», — сказал Ковальчук на пресс-конференции по итогам 2017 года.

За прошлый год «Укрэнерго» также приняла концепцию защиты автоматизированных систем предприятия, стратегию развития информационной безопасности на 3 года, концепцию развития IT-инфраструктуры. Помимо этого, в компании создали Центр реагирования на киберинциденты и реорганизовали отдел IT-безопасности.