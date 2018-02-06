Сімейна фірма екс-радника Полторака збудує для Міноборони житловий комплекс

Міністерство оборони почало виконувати інвестиційний договір щодо спільного будівництва житлового комплексу у Львові, попри погрози міністра Семена Полторака розірвати його в суді. Будівництво житла здійснює ТОВ «Львівська мрія», наближене до колишнього радника міністра оборони Олега Борисова.

Про це йдеться в розслідуванні Мар’яни Сич для проекту «Викривач».

В 2016 році міністр оборони Степан Полторак доручив керівнику Західного управління капітального будівництва Володимиру Винарському розробити документи на шість земельних ділянок міністерства в західних областях. Серед цієї землі – ділянка площею понад 6 га на вулиці княгині Ольги у Львові, територія колишнього військового містечка.

Пізніше Винарський без узгодження з Міноборони провів конкурс на вибір інвестора для будівництва житлового комплексу. Конкурс міг бути фіктивним, адже оголошення про нього нібито було надруковано в газеті «Галицька правда». Але за юридичною адресою газета відсутня. Не знайшли її і переліку періодичних видань у львівській бібліотеці.

В конкурсі взяли дві компанії ТОВ «Львівська мрія» та ТОВ «Енерджі плюс Україна», перемогла остання і відразу ж свого конкурента взяла підрядником будівництва. За договором, фірма пообіцяла військовим 10%.

Через півроку Степан Полторак звільнив Винарського, а документи по цій справі – зникли. Військова прокуратура Західного регіону почало розслідування щодо будівництва на вул. княгині Ольги.

«Львівська мрія» та «Енерджі Плюс Україна» зареєстровані за однією адресою в Києві – вул. Зоологічна 4а, кв. 139. Це місце масової реєстрації фірм, багато з яких ставали переможцями тендерів Міноборони. У фірм спільний юрист.

Власником компанії «Львівська мрія» є 30-річний Андрій Борисов – син Олега Борисова, який у період з квітня 2016 по липень 2017-го року був радником міністра оборони. В саме в цей час його фірма і отримала замовлення на будівництво. У 2014 році «Львівська мрія» належала самому Олегу Борисову, йому ж належить і вказаний як «Львівської мрії» телефонний номер. Раніше Борисов був заступником керівника квартирно-експлуатаційного управління міноборони. Саме ця структура відповідає за житловий фонд міністерства.

Попередній директор «Енерджі Плюс Україна» – Павло Круський, раніше обіймав посаду в.о. голови Сихівської райадміністрації міста Львова.

Військова прокуратура в інтересах міноборони спробувала скасувати інвестиційний договір, але перша і апеляційні інстанції відхилили позов прокуратури.

Хоча міністр Полторак заявляє про незаконність інвестдоговору про будівництво ЖК у Львові, в рамках його виконання міністерство прийняло від «Львівської мрії» одну квартиру площею для сім’ї загиблого учасника війни на Сході Андрія Кизила. Прокуратура стверджує, що саме прийняття квартири на баланс від забудовника погіршило шанси на скасування в суді інвестдоговору з «Енерджі плюс Україна».

Поки що будівництво на спірній ділянці не почалося, забудовник погоджує необхідні для робіт документи.

Від «Наших грошей»

Суди першої і апеляційної інстанції підтвердили, що т.в.о. керівника Західного УКБ Міноборони Володимир Винарський перевищив під час укладання інвестиційного договору з «Енерджі плюс Україна», бо не погодив його з міністерством. Суди також вказав, що прийняття на баланс квартири площею 48 кв м свідчить, що Міноборони схвалило договір. Однак суди вирішили, що військова прокуратура не довела, що цей договір укладено без проведення реального конкурсу.

«Енерджі плюс Україна» записане на мешканця Київської області Павла Тимошенка, з кінця грудня директором фірми є Олег Овчаренко.


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