МВФ против повышения зарплат украинцам

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Постоянный представитель МВФ в Украине Роста Лонгман заявил, что повышение заработной платы украинцам является необоснованным, поэтому может плохо сказаться на экономике.

Об этом пишет NewsOboz.org.

«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда. Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики», – отметил он.

Люнгман уверен, что сейчас украинскому правительству необходимо сосредоточиться на решении проблем с фискальными вызовами, чтобы сохранить рост экономики.

Напомним, средняя зарплата в Украине побила очередной рекорд «роста». Как стало известно, согласно данным Госстата, в декабре 2017 года средняя заработная плата составляла 8777 грн.

В то же время, в украинской столице средняя зарплата уже составила 14035 грн. Согласно утверждениям экспертов, средняя украинская зарплата подросла на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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