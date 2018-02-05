МВФ против повышения зарплат украинцам
Постоянный представитель МВФ в Украине Роста Лонгман заявил, что повышение заработной платы украинцам является необоснованным, поэтому может плохо сказаться на экономике.
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«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда. Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики», – отметил он.
Люнгман уверен, что сейчас украинскому правительству необходимо сосредоточиться на решении проблем с фискальными вызовами, чтобы сохранить рост экономики.
Напомним, средняя зарплата в Украине побила очередной рекорд «роста». Как стало известно, согласно данным Госстата, в декабре 2017 года средняя заработная плата составляла 8777 грн.
В то же время, в украинской столице средняя зарплата уже составила 14035 грн. Согласно утверждениям экспертов, средняя украинская зарплата подросла на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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04.02.2018 22:18