На конкурс по продаже Лукьяновского СИЗО не зарегистрировался ни один участник

Минюст будет искать альтернативные варианты.

На конкурс по продаже Лукьяновского СИЗО не зарегистрировался ни один участник
Фото: Макс Требухов

По состоянию на 2 февраля на инвестиционный конкурс по продаже Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора не зарегистрировался ни один участник.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

Конкурс проектов был объявлен год назад - 2 февраля 2017 года.

"По Львовскому есть предложения. Уже рассматриваем. По Киевскому - ищем альтернативные варианты", - сообщил Чернышов.

Какие именно альтернативные варианты рассматриваются, он не уточнил.

Напомним, Минюст выставил на продажу здания СИЗО в Киеве, Львове, Одессе и Черновцах. Покупатели должны построить новые следственные изоляторы, как правило за чертой городов.

Министерствопрогнозировало перемещение Лукьяновского СИЗО за пределы Киева до 2019 года. В мае прошлого года сообщалось, что один из инвесторов, которые интересуются покупкой Лукьяновского СИЗО, хочет открыть в здании ночной клуб.


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