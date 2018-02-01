?МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда и рыночных ценах на газ

От правительства требуют непопулярных шагов для продолжения сотрудничества.

Йоста Люнгман Фото: minfin.com.ua

Международный валютный фонд настаивает, что принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями для выделения пятого транша в рамках кредитной программы.

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что целью внедрения рыночных цен на газовом рынке является избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности. "Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение", - сказал Люнгман.

Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Глава представительства отметил, что международные резервы Украины выросли на $6,5 млрд – до $19 млрд, однако необходимо наращивать их и далее – до $30 млрд, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.

Он также призвал в политике повышения зарплат ориентироваться на рост продуктивности труда, так как чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.

Напомним, что кредит был выделен по 4-летней программе расширенного финансирования (EFF) в марте 2015 года. На сегодняшний день из этой суммы получено $8,7 млрд. Первый транш в $5 млрд был выделен сразу после подписания программы, второй в $1,7 млрд - в августе 2015 года, третий в $1 млрд - в сентябре 2016 года и последний, четвертый в $1 млрд - в апреле 2017 года.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно заявил, что если Украина до июля не получит пятый транш Международного валютного фонда, это будет фактически означать прекращение программы Extended Fund Facility (EFF).