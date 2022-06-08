Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний исчисляются сотнями тысяч гривен

Несмотря на военное время и тотальное снижение заработков украинцев, зарплаты топ-менеджеров государственных компаний по-прежнему исчисляются сотнями тысяч гривен. Так, только за май нынешнего года 5 топ-менеджеров НЭК Урэнерго получили суммарно более 2 миллионов гривен. Если разбить эту зарплату между ними на равные части то получится, что каждому заплатили более 400 тысяч гривен за месяц.

По 400 тысяч гривен: зарплаты топ-менеджерам государственных компаний не сократили, несмотря на войну

Об том стало известно из открытых источников.

Так, общая сумма зарплаты, которая была за май начислена пяти руководителям Укрэнерго, составила 2 008 499,54 грн. В эту сумму вошли как должностные оклады, так и другие выплаты, которые предусмотрены конрактами.

По 400 тысяч гривен: зарплаты топ-менеджерам государственных компаний не сократили, несмотря на войну

В частности, в эту сумму вошли майские зарплаты таких топ-менеджеров Укрэнерго:

  • председателя правления компании Владимира Кудрицкого;
  • члена правления Марины Безруковой;
  • и.о. члена правления Алексея Брехта;
  • члена правления Андрея Немировского;
  • члена правления Максима Юркова.

При этом в масштабах Украины реальное падение зарплаты составило от 25 до 50%. Согласно опросам, большинство работодателей не могут сейчас выплачивать своим наемным работникам такую ??зарплату, как платили до войны. Особенно сократились заработки в добывающей промышленности, строительстве, а также в энергетической отрасли, сфере услуг, транспорте и торговле.


Марченко Любов, Тудей





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