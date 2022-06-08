Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний исчисляются сотнями тысяч гривен

Несмотря на военное время и тотальное снижение заработков украинцев, зарплаты топ-менеджеров государственных компаний по-прежнему исчисляются сотнями тысяч гривен. Так, только за май нынешнего года 5 топ-менеджеров НЭК Урэнерго получили суммарно более 2 миллионов гривен. Если разбить эту зарплату между ними на равные части то получится, что каждому заплатили более 400 тысяч гривен за месяц.

Об том стало известно из открытых источников.

Так, общая сумма зарплаты, которая была за май начислена пяти руководителям Укрэнерго, составила 2 008 499,54 грн. В эту сумму вошли как должностные оклады, так и другие выплаты, которые предусмотрены конрактами.

В частности, в эту сумму вошли майские зарплаты таких топ-менеджеров Укрэнерго:

председателя правления компании Владимира Кудрицкого;

члена правления Марины Безруковой;

и.о. члена правления Алексея Брехта;

члена правления Андрея Немировского;

члена правления Максима Юркова.

При этом в масштабах Украины реальное падение зарплаты составило от 25 до 50%. Согласно опросам, большинство работодателей не могут сейчас выплачивать своим наемным работникам такую ??зарплату, как платили до войны. Особенно сократились заработки в добывающей промышленности, строительстве, а также в энергетической отрасли, сфере услуг, транспорте и торговле.