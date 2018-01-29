В Украине появился второй производитель государственной водки

Луцкий спиртзавод, находящийся под управлением госпредприятия «Укрспирт», стал вторым государственным предприятием, которое начало выпускать водку.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные предприятия.

Сначала весь алкоголь Луцкого спиртзавода должны были выпускать только для экспорта в Германию, но руководство планирует выпускать водку и для внутреннего рынка. Поллитровая бутылка луцкой водки будет стоить 80 грн.