В Украине появился второй производитель государственной водки

водка

Луцкий спиртзавод, находящийся под управлением госпредприятия «Укрспирт», стал вторым государственным предприятием, которое начало выпускать водку.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные предприятия.

Сначала весь алкоголь Луцкого спиртзавода должны были выпускать только для экспорта в Германию, но руководство планирует выпускать водку и для внутреннего рынка. Поллитровая бутылка луцкой водки будет стоить 80 грн.

Напомним, с 2015 года отмечается прирост водочных поставок из Украины на европейские рынки. Теперь украинские производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Отмечается, что одновременно происходит рост импорта из стран Европы алкоголя высокого ценового диапазона.


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