В Украине появился второй производитель государственной водки
Луцкий спиртзавод, находящийся под управлением госпредприятия «Укрспирт», стал вторым государственным предприятием, которое начало выпускать водку.
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Сначала весь алкоголь Луцкого спиртзавода должны были выпускать только для экспорта в Германию, но руководство планирует выпускать водку и для внутреннего рынка. Поллитровая бутылка луцкой водки будет стоить 80 грн.
Напомним, с 2015 года отмечается прирост водочных поставок из Украины на европейские рынки. Теперь украинские производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Отмечается, что одновременно происходит рост импорта из стран Европы алкоголя высокого ценового диапазона.
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29.01.2018 17:37