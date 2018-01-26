Государство будет судиться за гостиницу "Феофания" в Киеве

Прокуратура подала иск к ООО "ГК Феофания" с требованием вернуть гостинично-ресторанный комплекс в госсобственность.

Фото: feofaniya.net.ua

Прокуратура Киева подала в Хозяйственный суд иск в интересах государства в лице Национальной академии наук Украины к ООО "ГК Феофания" с требованием вернуть государственную собственность гостинично-ресторанный комплекс "Феофания".

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры."Подан иск в интересах государства в лице Национальной академии наук Украины к ООО «ГК Феофания» об истребовании в госсобственность недвижимого имущества - гостиницы «Феофания» и ресторана гостиницы «Феофания», общей площадью 6620,7 кв. м и стоимостью более 182 млн грн, расположенного по ул. Метрологической, 14-Б в г. Киеве ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частное предприятие, не будучи собственником спорного имущества, 1 апреля 2013 года зарегистрировало такое имущество за собой на праве собственности на основании судебного решения от 3 марта 2004 года. Однако, как выяснилось, это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом.

"Таким образом, в результате указанных незаконных действий частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания", - отмечают в прокуратуре.