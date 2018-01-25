Порошенко допустил дефицит госбюджета-2018 менее 2%

"У нас было 15% бюджетного дефицита, сейчас менее 3%".

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко допускает, что объем дефицита государственного бюджета по итогам 2018 года составит менее 2% ВВП .

Об этом он сказал в ходе выступления на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала "Ukraine House Davos" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

"У нас было 15% бюджетного дефицита, сейчас менее 3%, возможно, в этом году будет менее 2%", - сказал он.

Порошенко также выразил уверенность, что скоро Украине удастся войти в 50-ку рейтинга Doing Busines.

Напомним, Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине.