Порошенко допустил дефицит госбюджета-2018 менее 2%
"У нас было 15% бюджетного дефицита, сейчас менее 3%".
Президент Петр Порошенко допускает, что объем дефицита государственного бюджета по итогам 2018 года составит менее 2% ВВП.
Об этом он сказал в ходе выступления на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала "Ukraine House Davos" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).
"У нас было 15% бюджетного дефицита, сейчас менее 3%, возможно, в этом году будет менее 2%", - сказал он.
Порошенко также выразил уверенность, что скоро Украине удастся войти в 50-ку рейтинга Doing Busines.
Напомним, Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.