Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть RAB-тарифы

Правительство считает неприемлемыми одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов.

Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть RAB-тарифы
Фото: arkoplast.com

Правительство выступило против новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго и призвало Нацкомиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ее пересмотреть.

"Идея стимулирующего тарифообразования - дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирования эффективности расходов электрораспределительных компаний - в целом поддерживается правительством Украины. Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, и эта позиция неоднократно озвучивалась публично. Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов - 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги. Поэтому Правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы в Украине взвешенными", - сообщается на сайте правительства.

Постановления НКРЭКУ №973-980 от 27 июля 2017 года, формирующие нормативную базу для перевода "Укрэнерго" на RAB-регулирование, были обнародованы в газете "Урядовый курьер" 10 января.

Правительство отмечает, что не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его опубликованию.

Напомним, RAB (Regulatory Asset Base)-регулирование или стимулирующее тарифообразование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей.

По предварительным подсчетам НКРЭКУ, если за год все энергопоставляющие компании перейдут на стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование), цена электроэнергии увеличится на 10%.


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