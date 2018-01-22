В Украине существенно сократился рынок мазута в 2017 году

Украинский рынок мазута сократился в 1,5 раза в сравнении с 2016 годом (610 тыс. т) и составил 411 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, передает enkorr .

Баланс украинского рынка мазута в декабре 2017 года сократился в 2,8 раза в сравнении с ноябрем 2016 года (82 тыс. т) - до 30,4 тыс. т.

Отмечается, что в декабре в Украину было импортировано в 2,5 раза меньше мазута, чем в предыдущем году - 24,8 тыс. т.

Основным поставщиком мазута в Украину в декабре стали белорусские НПЗ, импорт с которых составил 16,6 тыс. т. Из РФ было импортировано 4,6 тыс. т мазута.

Кроме того, производство мазута в Украине за декабрь снизилось на 3 тыс. т – до 16 тыс. т в сравнении с аналогичным месяцем 2016 года.

Так, 12,3 тыс. т. мазута произвела Укртатнафта (Кременчугский НПЗ), а Укргаздобыча – 2,8 тыс. т.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине запрещено использование мазута с содержанием серы выше 1%.