ЕБРР на треть увеличил сумму инвестиций в Украину

Объем инвестиций в 2018 году будет зависеть от темпов приватизации.

ЕБРР на треть увеличил сумму инвестиций в Украину
Фото: kapital.kz

Европейский банк реконструкции и развития в 2017 году инвестировал в Украину около 800 млн евро. Это на треть больше по сравнению с предыдущим годом, когда инвестиции составили около 580 млн.

"Это значительный подъем с 2016 и сильный старт для 2018 года. Мы надеемся достичь показателей 2014-го и 2015 годов, когда инвестиции превышали 1 млрд евро", - сказал директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В 2017 году Украина стала третьим крупнейшим получателем кредитов ЕБРР после Турции (1,54 млрд евро), а также Египта (1,41 млрд евро).

Объем инвестиций в 2018 году будет зависеть от нескольких причин, в том числе от приватизационного процесса. "Я думаю, что в этом контексте принятый на прошлой неделе в парламенте закон о приватизации, позволит привлечь больше крупных иностранных инвесторов", - подчеркнул Аджунер.

Напомним, ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства относительно предоставления почти 12 млрд евро в рамках 385 проектов.

Европейский банк реконструкции и развития был учрежден в 1991 году.


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