Бензин А-95 на Киевщине подорожала в среднем на 25 копеек
Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области выросла на 25 копеек и по состоянию на 8 часов утра, 19 января 2018 года, составляет 30,09 грн за литр.
Об этом свидетельствуют данные ресурса
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня можно купить на АЗС "Маркет" по цене 27,72 грн за литр.
На автозаправках "Народная" предлагают бензин А-95 по 27,90 грн за литр.
На АЗС ANP и "Авиас" продают А-95 по цене 27,95 грн за литр.
Сеть АЗС БРСМ-нафта, на которой раньше можно было приобрести самый дешевый бензин на Киевщине, предлагает литр бензина А-95 на 30 копеек дороже - по 27,99 грн за литр.
Сети АЗС "Укрнафта", Авиас плюс" и Sentoza Oil предлагают бензин марки А-95 по 28,00 грн за литр.
На АЗС SUN OIL бензин А-95 стоит 28,90 грн за литр.
Сеть АЗС UPG продает А-95 по 29,30 грн за литр.
На АЗС КЛО (+20 коп.) и MANGO предлагают бензин марки А-95 по 29,89 грн за литр.
На АЗС Люксвен бензин А-95 стоит 29,99 грн за литр.
На автозаправках Glusco, "Золотой Гепард", "Формула", "ТНК" можно приобрести бензин А-95 по 30,25 грн за литр.
На АЗС АМИС бензин А-95 продают по 30,79 грн за литр.
На автозаправках Shell бензин А-95 стоит 30,95 грн за литр (подешевел на 50 коп.).
Сети АЗС OKKO и Socar продают бензин А-95 по 31,99 грн за литр.
Цена на самый дорогой бензин марки А-95 на Киевщине за минувшие сутки выросла на 46 копеек - с 31,99 грн за литр до 32,45 грн за литр. Самый дорогой бензин А-95 предлагают на АЗС WOG (+50 коп.) - по 32,45 грн за литр.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
19.01.2018 10:16