Бензин А-95 на Киевщине подорожала в среднем на 25 копеек

Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области выросла на 25 копеек и по состоянию на 8 часов утра, 19 января 2018 года, составляет 30,09 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Vseazs.com .

На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня можно купить на АЗС "Маркет" по цене 27,72 грн за литр.

На автозаправках "Народная" предлагают бензин А-95 по 27,90 грн за литр.

На АЗС ANP и "Авиас" продают А-95 по цене 27,95 грн за литр.

Сеть АЗС БРСМ-нафта, на которой раньше можно было приобрести самый дешевый бензин на Киевщине, предлагает литр бензина А-95 на 30 копеек дороже - по 27,99 грн за литр.

Сети АЗС "Укрнафта", Авиас плюс" и Sentoza Oil предлагают бензин марки А-95 по 28,00 грн за литр.

На АЗС SUN OIL бензин А-95 стоит 28,90 грн за литр.

Сеть АЗС UPG продает А-95 по 29,30 грн за литр.

На АЗС КЛО (+20 коп.) и MANGO предлагают бензин марки А-95 по 29,89 грн за литр.

На АЗС Люксвен бензин А-95 стоит 29,99 грн за литр.

На автозаправках Glusco, "Золотой Гепард", "Формула", "ТНК" можно приобрести бензин А-95 по 30,25 грн за литр.

На АЗС АМИС бензин А-95 продают по 30,79 грн за литр.

На автозаправках Shell бензин А-95 стоит 30,95 грн за литр (подешевел на 50 коп.).

Сети АЗС OKKO и Socar продают бензин А-95 по 31,99 грн за литр.

Цена на самый дорогой бензин марки А-95 на Киевщине за минувшие сутки выросла на 46 копеек - с 31,99 грн за литр до 32,45 грн за литр. Самый дорогой бензин А-95 предлагают на АЗС WOG (+50 коп.) - по 32,45 грн за литр.