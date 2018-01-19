Bloomberg: Хакеры украли криптовалют на 1,2 миллиарда долларов

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Электронные валюты и программное обеспечение, разработанное для их отслеживания, стали привлекательными мишенями для киберпреступников, что создает новый рынок для компаний по компьютерной безопасности.

Об этом передает Bloomberg, добавляя, что хакеры украли Bitcoin и Ether на 1,2 миллиарда долларов менее чем за десять лет. Об этом изданию сказал директор с финтех-стратегии компании Autonomous Research LLP Лекс Соколин.

Он добавил, что учитывая подорожание криптовалют в 2017 году, стоимость похищенных единиц теперь значительно больше.

«Кажется, хакерство в сфере криптовалют — это индустрия, которая приносит 200 миллионов ежегодно», — добавил Соколин.

По его словам, хакеры украли 14% от Bitcoin и его главного конкурента Ether.

Исполнительный директор WinterGreen Research Сьюзан Юстис сказала изданию, что компании и правительства потеряли до 11,3 миллиардов долларов из-за утраченого потенциала налоговых поступлений от продажи электронных коинов и незаконных трансакций.


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