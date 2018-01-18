За год в Украине закрылось 827 банковских отделений
В Украине за прошлый год количество отделений банков сократилось на 8% по сравнению с началом года - до 9489 отделений.
Об этом говорится в статистических данных, обнародованных Национальным банком Украины, пишет
Как отмечается, общая тенденция к снижению количества отделений сохраняется с 2012 года.
Темпы сокращения банковских отделений в 2017 году немного замедлились: если за 2017 год было закрыто 8% существующих отделений (827 подразделений), то за 2016 год — 13,1% подразделений (1555 филиалов).
Исходя из статистики, Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 3205 отделениями, а ПриватБанк занимает второе место, имея 2243 отделения. За 2017 год Ощадбанк закрыл 443 отделения, тогда как ПриватБанк открыл 1.
Большие сети подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль – 503 отделения и Укрсиббанк – 325 отделений.
По итогам года наибольшее увеличение количества подразделений среди больших банков показали Альфа-Банк — на 84, до 187 отделений (но с сокращением числа отделений ставшего "сестринским" Укрсоцбанка на 32 – до 231), Акцент-Банк — на 17, до 211 отделений, Укргазбанк — на 12, до 243 подразделений.
Напомним, в 2017 году Нацбанк проверил 1018 пунктов по обмену валюты в Киеве и во всех областях Украины. При проведении проверок было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
За нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Нацбанк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию.
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