Правительство определилось с соцпомощью для неработающих лиц пенсионного возраста

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но без права на пенсионную выплату.

Об этом сообщает издание « Новое время » со ссылкой на «Урядовый портал».

Временную помощь получат те граждане, которые уже достигли пенсионного возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, то есть не заработали свою пенсию.

Выплаты будут производить в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2020 года. назначают структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, городских райгосадминистраций.

Назначение соцпомощи предполагает учёт имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода гражданина.

Выплаты будут перечислять каждые шесть месяцев, с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода.

Соцпомощь выплачивается до достижения гражданином возраста, с которого он приобретает право на получение пенсии.