Правительство определилось с соцпомощью для неработающих лиц пенсионного возраста

Правительство определилось с соцпомощью для неработающих лиц пенсионного возраста

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но без права на пенсионную выплату.

Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на «Урядовый портал».

Временную помощь получат те граждане, которые уже достигли пенсионного возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, то есть не заработали свою пенсию.

Выплаты будут производить в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2020 года. назначают структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, городских райгосадминистраций.

Назначение соцпомощи предполагает учёт имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода гражданина.

Выплаты будут перечислять каждые шесть месяцев, с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода.

Соцпомощь  выплачивается до достижения гражданином возраста, с которого он приобретает право на получение пенсии.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - BloombergЕвропейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg
РоSSийская экономика снова оказалась в рецессииРоSSийская экономика снова оказалась в рецессии
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Нардеп Микитась собрался купить у россиян долю в ПИБеНардеп Микитась собрался купить у россиян долю в ПИБе
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 годКабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год
В Украине рыночная цена на электроэнергию возрастает на 9,5%В Украине рыночная цена на электроэнергию возрастает на 9,5%
Правительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производствеПравительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве
Правительство установило для малого бизнеса новые условия использования кассовых аппаратовПравительство установило для малого бизнеса новые условия использования кассовых аппаратов
Правительство разрешило проводить расчеты без кассового аппарата в пределах полумиллиона гривен в годПравительство разрешило проводить расчеты без кассового аппарата в пределах полумиллиона гривен в год
У Нафтогаза нет конфликта с правительством, - КоболевУ Нафтогаза нет конфликта с правительством, - Коболев
Правительство исключило из проекта бюджета-2018 спецфонд для конфискованных денегПравительство исключило из проекта бюджета-2018 спецфонд для конфискованных денег
Бюджет Пенсионного фонда в 2018 году вырастет на 25% – РеваБюджет Пенсионного фонда в 2018 году вырастет на 25% – Рева
Правительство одолжило у китайцев полмиллиарда долларов на строительство жилья в УкраинеПравительство одолжило у китайцев полмиллиарда долларов на строительство жилья в Украине
Дальнейшей судьбой «Укртелекома» займется правительство – ФГИУДальнейшей судьбой «Укртелекома» займется правительство – ФГИУ
Последние новости
Подгружаем последние новости