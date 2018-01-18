Правительство определилось с соцпомощью для неработающих лиц пенсионного возраста
Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но без права на пенсионную выплату.
Об этом сообщает издание «
Временную помощь получат те граждане, которые уже достигли пенсионного возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, то есть не заработали свою пенсию.
Выплаты будут производить в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2020 года. назначают структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, городских райгосадминистраций.
Назначение соцпомощи предполагает учёт имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода гражданина.
Выплаты будут перечислять каждые шесть месяцев, с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода.
Соцпомощь выплачивается до достижения гражданином возраста, с которого он приобретает право на получение пенсии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
18.01.2018 11:10