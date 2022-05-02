Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50%

Из-за войны украинские банки потеряли не менее 50% поступлений по кредитам. Более двух третей — долги бизнеса. Такую оценку подтверждают источники Forbes в Нацбанке Украины.

Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50%
фото: inventure.com.ua

Из-за военных действий 173 украинских завода и предприятия потерпели разрушения, свидетельствуют данные Минэкономики и КSE Institute по состоянию на 26 апреля. Потери — около $10 млрд. Имущество или другие активы потеряли 43% крупных компаний, говорят в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на свой опрос.

Бизнес, который потерял доходы, не имеет возможности возвращать кредиты.

К концу марта, по данным НБУ, объем кредитов в банках составлял 1 трлн грн. Банки уже потеряли от 50% до 70% денежных потоков по кредитам, посчитали в Центре экономической стратегии. Потенциальный ущерб, если руководствоваться оценками ЦЭС, — не менее 500 млрд грн, или вдвое больше суммарного капитала всей банковской системы.

«Мы ожидаем, что уровень NPL (неработающих кредитов — ред.) может превысить 50%», — подтверждает оценки аналитиков чиновник вертикали банковского надзора НБУ. Для иллюстрации он напоминает о разрушенном заводе «Азовсталь» в Мариуполе, поврежденных новостройках в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле.

Напомним, что по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 — убыточными (с убытком 6,01 млрд грн).

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