Bloomberg: инвесторы меняют биткоин на настоящее золото

На фоне стремительного падения стоимости биткоина (криптовалюта обвалилась на 40% за месяц) обнаружился новый паттерн — инвесторы переводят электронные активы в золото. Издание Blooomberg отмечает , что на бирже Sharps Pixley регулярно фиксируются сделки более миллиона фунтов, а франкфуртская золотая биржа CoinInvest наблюдает пятикратное увеличение объема торговли. Директор CoinInvest Дэниэл Марбургер напрямую связал это с обвалом биткоина:, пишут AIN.UA

Вчера творилось настоящее безумие. Мы не успевали отвечать на письма и звонки от покупателей, спрашивающих, как они могут перевести криптовалюты в золото.

По мнению издания, текущая ситуация дает ответ на вопрос, насколько ценным могут быть электронные активы. К примеру, Росс Норман, лондонский золотой дилер, чей магазин расположен в респектабельном районе Лондона, начал принимать биткоины для обмена на золото еще три месяца назад. По его словам, покупатели часто буквально смущены нажитым богатством и хранят его в защищенных подземных ячейках, тщательно проверяя на предмет отмывания средств.

Норман описывает портрет такого клиента: молодой человек в возрасте около 25 лет, который вваливается в магазин с ноутбуком, где хранятся биткоины, купленные по $1 или дешевле. Один из таких планировал сконвертировать в золото 1000 биткоинов. Дилера не удивляют подобные стремления:

Биткоин — это как тарелка с омарами — за нее легко взяться, но непросто выйти из игры. Золото же предоставляет инвесторам тысячелетнюю историю в качестве средства хранения денег, а это сейчас выглядит достаточно актуально.

Но активный спрос не слишком повлияет на его стоимость — на фоне слабеющего доллара желтый металл подорожал на 7,5% до четырехмесячного максимума. При этом за вторник CoinInvest продала 30 кг золота на $1,2 млн. На один биктоин можно было купить около 8 инвестиционных монет «Золотая Британия» в одну унцию каждая.

Аналогичная ситуация наблюдается у продающей золото компании GoldCore Ltd, о чем Bloomberg узнали от ее директора Марка О’Бирна:

Они говорят нам, что обеспокоены неустойчивостью цен и нервируют по этому поводу. Мы полагаем, что все большее количество людей осознают — электронные активы предлагают повышенный уровень риска в сравнении с традиционными.

Кроме того, как отмечает Марбургер из CoinInvest, восходящая популярность золота спровоцирована его схожестью с биткоином:

Оба доступны в ограниченном количестве, ими легко торговать и их можно хранить децентрализованно.

Он также отмечает, что «к золоту не нужно никаких паролей, волатильность гораздо ниже, можно рассчитывать на стабильный рост и, в конце-концов, собственные вложения можно подержать в руках».