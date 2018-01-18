Bloomberg: инвесторы меняют биткоин на настоящее золото

На фоне стремительного падения стоимости биткоина (криптовалюта обвалилась на 40% за месяц) обнаружился новый паттерн — инвесторы переводят электронные активы в золото. Издание Blooomberg отмечает, что на бирже Sharps Pixley регулярно фиксируются сделки более миллиона фунтов, а франкфуртская золотая биржа CoinInvest наблюдает пятикратное увеличение объема торговли. Директор CoinInvest Дэниэл Марбургер напрямую связал это с обвалом биткоина:, пишут AIN.UA

Вчера творилось настоящее безумие. Мы не успевали отвечать на письма и звонки от покупателей, спрашивающих, как они могут перевести криптовалюты в золото.

По мнению издания, текущая ситуация дает ответ на вопрос, насколько ценным могут быть электронные активы. К примеру, Росс Норман, лондонский золотой дилер, чей магазин расположен в респектабельном районе Лондона, начал принимать биткоины для обмена на золото еще три месяца назад. По его словам, покупатели часто буквально смущены нажитым богатством и хранят его в защищенных подземных ячейках, тщательно проверяя на предмет отмывания средств.

Норман описывает портрет такого клиента: молодой человек в возрасте около 25 лет, который вваливается в магазин с ноутбуком, где хранятся биткоины, купленные по $1 или дешевле. Один из таких планировал сконвертировать в золото 1000 биткоинов. Дилера не удивляют подобные стремления:

Биткоин — это как тарелка с омарами — за нее легко взяться, но непросто выйти из игры. Золото же предоставляет инвесторам тысячелетнюю историю в качестве средства хранения денег, а это сейчас выглядит достаточно актуально.

Но активный спрос не слишком повлияет на его стоимость — на фоне слабеющего доллара желтый металл подорожал на 7,5% до четырехмесячного максимума. При этом за вторник CoinInvest продала 30 кг золота на $1,2 млн. На один биктоин можно было купить около 8 инвестиционных монет «Золотая Британия» в одну унцию каждая.

Аналогичная ситуация наблюдается у продающей золото компании GoldCore Ltd, о чем Bloomberg узнали от ее директора Марка О’Бирна:

Они говорят нам, что обеспокоены неустойчивостью цен и нервируют по этому поводу. Мы полагаем, что все большее количество людей осознают — электронные активы предлагают повышенный уровень риска в сравнении с традиционными.

Кроме того, как отмечает Марбургер из CoinInvest, восходящая популярность золота спровоцирована его схожестью с биткоином:

Оба доступны в ограниченном количестве, ими легко торговать и их можно хранить децентрализованно.

Он также отмечает, что «к золоту не нужно никаких паролей, волатильность гораздо ниже, можно рассчитывать на стабильный рост и, в конце-концов, собственные вложения можно подержать в руках».


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - BloombergЕвропейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg
РоSSийская экономика снова оказалась в рецессииРоSSийская экономика снова оказалась в рецессии
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Нардеп Микитась собрался купить у россиян долю в ПИБеНардеп Микитась собрался купить у россиян долю в ПИБе
Блок рекламы


Похожие новости
Биткоин упал ниже 10 тысяч долларовБиткоин упал ниже 10 тысяч долларов
Курс биткоина упал до $10 тысячКурс биткоина упал до $10 тысяч
Стоимость биткоина сократилась на четвертьСтоимость биткоина сократилась на четверть
Курс биткоина упал до $11 тысячКурс биткоина упал до $11 тысяч
Минюст подал иск к "Киевэнерго" на 54 млн грн по делу "Золотого мандарина"Минюст подал иск к "Киевэнерго" на 54 млн грн по делу "Золотого мандарина"
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - BloombergЕвропейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg
Газотрейдеры ЕС меняют свою стратегию в Украине - BloombergГазотрейдеры ЕС меняют свою стратегию в Украине - Bloomberg
В Китае могут запретить майнинг. В стране расположено до 80% мощностей по «добыче» биткоинов
Корпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментовКорпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментов
БелАЗ готов продавать самосвалы за биткоиныБелАЗ готов продавать самосвалы за биткоины
Последние новости
Подгружаем последние новости