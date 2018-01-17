НБК укрепил курс юаня в отношении доллара до максимума за два года

Народный банк Китая (ЦБ) в среду, 17 января, укрепил курс юаня к доллару до максимума за последние два года.

Об этом сообщает « РИА Новости ».

Китайский ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,4335. Это на 37 пунктов, или 0,06% меньше фиксинга вторника, 16 января, когда курс составил 6,4372, что стало максимальным с 10 декабря 2015 года.

Народный банк Китая укрепляет курс своей валюты пятую торговую сессию подряд.

Напомним, в середине сентября прошлого года ЦБ Китая укрепил до максимума курс своей валюты с мая 2016 года, установив его ниже психологической отметки 6,5 за доллар – 6,4997.