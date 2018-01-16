Швейцарская компания выкупила у россиян нефтебазу под Лисичанском
ПАО «Лисичанскнефтепродукт» перешло под опосредованный контроль швейцарской фирмы «Glusco Energy SA» после того, как последняя приобрела 100 процентов акций роSSийской «Rosneft Management Company Limited», которая была создана согласно кипрскому законодательству.
Информация об этом обнародована на официальном сайте «Лисичанскнефтепродукта», передает Час Пик.
Сообщается, что швейцарская компания с 21-го декабря 2017 г. является опосредованным владельцем 86,49 процентов акций «Лисичанскнефтепродукта», что составляет их контрольный пакет. При этом акции ПАО «Лисичанскнефтепродукт» швейцарцы не покупали ни прямо, ни опосредованно.
В то же время ЧАО «ЛИНИК» остается в собственности «Роснефти», поскольку ее вывели из договора с «Glusco Energy SA». Отметим, что «ЛИНИК» был собственником акций «Лисичанскнефтепродукта» до 30 июня минувшего года, а затем их передали «Rosneft Management Company Limited».
Нефтебаза «Лисичанскнефтепродукт» находится под Лисичанском, около нефтеперерабатывающего завода. Площадь нефтебазы составляет более 14 га, в резервуарах на ее территории может храниться до 15 тысяч кубометров нефтепродуктов. Предприятие реализует бензин и дизельное топливо напрямую с нефтебазы, а также через сеть АЗС.
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