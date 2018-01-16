Курс биткоина упал до $11 тысяч

Уоррен Баффетт предсказал "плохой конец" криптовалютам.

Курс биткоина упал до $11 тысяч
Фото: vocativ.com

Курс биткоина 16 января опустился до 11 тыс. долларов, что на 43% ниже максимального значения по декабрьскому курсу. Тогда стоимость криптовалюты достигала 20,09 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.

По состоянию на 15:30 по Киеву курс составил около 12 100 долларов, но в течение дня минимальная стоимость биткоина достигла отметки 11 182,71 доллара.

Агентство Рейтер пишет, что падение стоимости связано с регулированием криптовалюты в Южной Корее, где планируется законодательно запретить куплю и продажу биткоинов. Кроме того, в Китае заявили о введении запрета на обращение криптовалюты.

В начале января курс биткоина начал год со снижения, что произошло впервые с 2015 года. Bloomberg тогда писал, что резкое снижение курса может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний.

Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway и миллиардер Уоррен Баффетт 10 января предсказал "плохой конец" криптовалютам. При этом он отметил, что не знает, как это произойдет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ закупило услуги по письменному переводу с 33 языков за 800 тысяч гривенНАБУ закупило услуги по письменному переводу с 33 языков за 800 тысяч гривен
Курс гривны обновил исторические минимумы к евро и рублюКурс гривны обновил исторические минимумы к евро и рублю
Курс евро в обменниках вырос больше 35 гривенКурс евро в обменниках вырос больше 35 гривен
Курс доллара в конце месяца в Украине может вырасти до 29 гривен – экспертКурс доллара в конце месяца в Украине может вырасти до 29 гривен – эксперт
В Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вузаВ Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вуза
На выращивании голубики можно зарабатывать десятки тысяч долларовНа выращивании голубики можно зарабатывать десятки тысяч долларов
НБУ ожидает укрепления курса гривныНБУ ожидает укрепления курса гривны
НБУ на 12 января ослабил курс гривны до 28,45 гривны за долларНБУ на 12 января ослабил курс гривны до 28,45 гривны за доллар
Учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысячУчителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч
Цена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларовЦена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости