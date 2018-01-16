Курс биткоина упал до $11 тысяч

Уоррен Баффетт предсказал "плохой конец" криптовалютам.

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Курс биткоина 16 января опустился до 11 тыс. долларов, что на 43% ниже максимального значения по декабрьскому курсу. Тогда стоимость криптовалюты достигала 20,09 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.

По состоянию на 15:30 по Киеву курс составил около 12 100 долларов, но в течение дня минимальная стоимость биткоина достигла отметки 11 182,71 доллара.

Агентство Рейтер пишет, что падение стоимости связано с регулированием криптовалюты в Южной Корее, где планируется законодательно запретить куплю и продажу биткоинов. Кроме того, в Китае заявили о введении запрета на обращение криптовалюты.

В начале января курс биткоина начал год со снижения, что произошло впервые с 2015 года. Bloomberg тогда писал, что резкое снижение курса может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний.

Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway и миллиардер Уоррен Баффетт 10 января предсказал "плохой конец" криптовалютам. При этом он отметил, что не знает, как это произойдет.