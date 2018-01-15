За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»
Региональные газоснабжающие предприятия (газсбыты, облгазы) за год увеличили задолженность перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за поставленный природный газ более чем вдвое - до 20,3 млрд грн.
Об этом
"По состоянию на 9 января 2018 года, суммарная задолженность этих компаний составила 20,4 млрд грн (без учета объемов газа, который был поставлен в декабре), увеличившись за последние 12 месяцев вдвое", - говорится в сообщении.
Теперь, компания будет каждую неделю публиковать информацию о задолженности облгазсбытов, чтобы избежать дальнейшего неконтролируемого роста долгов этих компаний.
В компании также высказали обеспокоенность относительно действующего порядка проведения расчетов за газ, который отпускается облгазсбытам и поставляется конечным потребителям - получателям льгот и субсидий.
Согласно законодательству, которое действует с начала этого года, облгазсбыты получают газ для таких категорий потребителей исключительно от «Нафтогаза».
В то же время, законодательство позволяет этим компаниям часть полученных от потребителей денег, в том числе, расчетов из госбюджета, которые были проведены для незащищенных категорий потребителей, использовать для оплаты газа, который был куплен у других оптовых поставщиков (не у Нафтогаза).
Напомним, с 1 января по 31 марта 2017 года долг украинцев за газ вырос на 16,7% - до 7,117 млрд грн.
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