За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»

Региональные газоснабжающие предприятия (газсбыты, облгазы) за год увеличили задолженность перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за поставленный природный газ более чем вдвое - до 20,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 9 января 2018 года, суммарная задолженность этих компаний составила 20,4 млрд грн (без учета объемов газа, который был поставлен в декабре), увеличившись за последние 12 месяцев вдвое", - говорится в сообщении.

Теперь, компания будет каждую неделю публиковать информацию о задолженности облгазсбытов, чтобы избежать дальнейшего неконтролируемого роста долгов этих компаний.

В компании также высказали обеспокоенность относительно действующего порядка проведения расчетов за газ, который отпускается облгазсбытам и поставляется конечным потребителям - получателям льгот и субсидий.

Согласно законодательству, которое действует с начала этого года, облгазсбыты получают газ для таких категорий потребителей исключительно от «Нафтогаза».

В то же время, законодательство позволяет этим компаниям часть полученных от потребителей денег, в том числе, расчетов из госбюджета, которые были проведены для незащищенных категорий потребителей, использовать для оплаты газа, который был куплен у других оптовых поставщиков (не у Нафтогаза).

Напомним, с 1 января по 31 марта 2017 года долг украинцев за газ вырос на 16,7% - до 7,117 млрд грн.