За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»

За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»

Региональные газоснабжающие предприятия (газсбыты, облгазы) за год увеличили задолженность перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за поставленный природный газ более чем вдвое - до 20,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 9 января 2018 года, суммарная задолженность этих компаний составила 20,4 млрд грн (без учета объемов газа, который был поставлен в декабре), увеличившись за последние 12 месяцев вдвое", - говорится в сообщении.

Теперь, компания будет каждую неделю публиковать информацию о задолженности облгазсбытов, чтобы избежать дальнейшего неконтролируемого роста долгов этих компаний.

В компании также высказали обеспокоенность относительно действующего порядка проведения расчетов за газ, который отпускается облгазсбытам и поставляется конечным потребителям - получателям льгот и субсидий.

Согласно законодательству, которое действует с начала этого года, облгазсбыты получают газ для таких категорий потребителей исключительно от «Нафтогаза».

В то же время, законодательство позволяет этим компаниям часть полученных от потребителей денег, в том числе, расчетов из госбюджета, которые были проведены для незащищенных категорий потребителей, использовать для оплаты газа, который был куплен у других оптовых поставщиков (не у Нафтогаза).

Напомним, с 1 января по 31 марта 2017 года долг украинцев за газ вырос на 16,7% - до 7,117 млрд грн.




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