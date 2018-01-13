В бюджете достаточно средств для повышенных пенсий, - Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман еще раз заверил, что в бюджете Украины есть достаточно средств для обеспечения возрастающих пенсий.
Об этом он заявил в пятницу в Мариуполе, на встрече с жителями города, находясь с рабочей поездкой на Донетчине, сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
«Наша задача — повысить пенсию тем, кто имеет большой стаж работы, но имел маленькую зарплату. В бюджете есть достаточно средств для обеспечения возрастающих пенсионных выплат», — сказал Гройсман.
Как доложил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, в Донецкой области более 863 тысяч пенсионеров, из них 93% получили повышение пенсий. Средний размер пенсии в регионе составил 3200 гривень.
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