Surf Horizon Limited потеряла 18,9 млн долларов, инвестированных в телекоммуникационные сети в Украине.

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Принадлежащая роSSийскому миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и на его партнера по бизнесу Ричарда Гейтса, передает Голос Америки.

Зарегистрированная на Кипре компания обвиняет американцев в финансовом мошенничестве путем растраты миллионов долларов.

Фирма Surf Horizon Limited подала иск в размере 25 млн долларов в Верховный суд штата Нью-Йорк. В иске указана потеря 18,9 миллиона долларов, инвестированных фирмой в телекоммуникационные сети в Украине, известные под общим названием Black Sea Cable.

По информации Русской службы Би-би-си, политтехнолог и его партнер Рик Гейтс якобы пользовались этими деньгами при помощи подконтрольных им банков, "переводя средства туда-обратно без очевидных бизнес-оснований", - и в конечном итоге способствовали тому, что эта сумма испарилась.

По словам представителей Дерипаски, за свои услуги Манафорт и Гейтс получили 7,35 млн долларов.

Представители Surf Horizon Limited также указали, что конечная стоимость сделки составила 17,8 млн долларов - разница между заявленной и реальной суммами была разделена между двумя компаниями, принадлежащими Гейтсу и Манафорту, на что, согласно заявлению Surf Horizon Limited, компания никогда не давала своего согласия.

Таким образом, в карманах американских политтехнологов осели дополнительно еще 900 тысяч долларов.

Surf Horizon Limited заявила о желании получить 1,1 млн долларов в качестве компенсации за жульничество, еще 1,75 млн - за стоимость юридических услуг в раскрытии мошеннической схемы и 25 млн - в качестве компенсации убытков, полученных в результате действий Манафорта и Гейтса.

Представители Манафорта и Гейтса пока не прореагировали на судебный иск, самим же политтехнологам запрещено общаться с журналистами - оба с конца 2017 года находятся под следствием.

Их обвиняют в заговоре против США , мошенничестве и отмывании денег, полученных в результате работы на украинское правительство Азарова, Партию Регионов и бежавшего президента Виктора Януковича.