Компания Дерипаски подала в суд на Манафорта

Surf Horizon Limited потеряла 18,9 млн долларов, инвестированных в телекоммуникационные сети в Украине.

Компания Дерипаски подала в суд на Манафорта
Фото: politeka.net

Принадлежащая роSSийскому миллиардеру Олегу Дерипаске компания Surf Horizon Limited подала в суд на экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и на его партнера по бизнесу Ричарда Гейтса, передает Голос Америки.

Зарегистрированная на Кипре компания обвиняет американцев в финансовом мошенничестве путем растраты миллионов долларов.

Фирма Surf Horizon Limited подала иск в размере 25 млн долларов в Верховный суд штата Нью-Йорк. В иске указана потеря 18,9 миллиона долларов, инвестированных фирмой в телекоммуникационные сети в Украине, известные под общим названием Black Sea Cable.

По информации Русской службы Би-би-си, политтехнолог и его партнер Рик Гейтс якобы пользовались этими деньгами при помощи подконтрольных им банков, "переводя средства туда-обратно без очевидных бизнес-оснований", - и в конечном итоге способствовали тому, что эта сумма испарилась.

По словам представителей Дерипаски, за свои услуги Манафорт и Гейтс получили 7,35 млн долларов.

Представители Surf Horizon Limited также указали, что конечная стоимость сделки составила 17,8 млн долларов - разница между заявленной и реальной суммами была разделена между двумя компаниями, принадлежащими Гейтсу и Манафорту, на что, согласно заявлению Surf Horizon Limited, компания никогда не давала своего согласия.

Таким образом, в карманах американских политтехнологов осели дополнительно еще 900 тысяч долларов.

Surf Horizon Limited заявила о желании получить 1,1 млн долларов в качестве компенсации за жульничество, еще 1,75 млн - за стоимость юридических услуг в раскрытии мошеннической схемы и 25 млн - в качестве компенсации убытков, полученных в результате действий Манафорта и Гейтса.

Представители Манафорта и Гейтса пока не прореагировали на судебный иск, самим же политтехнологам запрещено общаться с журналистами - оба с конца 2017 года находятся под следствием.

Их обвиняют в заговоре против США, мошенничестве и отмывании денег, полученных в результате работы на украинское правительство Азарова, Партию Регионов и бежавшего президента Виктора Януковича.

Ранее обвинения против Манафорта и Гейтса выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который обвинил обоих бизнесменов в том, что они не зарегистрировались в качестве иностранных агентов, хотя им надлежало сделать это, в заговоре с целью отмывания денег, а также в заговоре с целью ввести в заблуждение государственные органы США.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
В Великобритании предлагают ввести "налог на латте"В Великобритании предлагают ввести "налог на латте"
Блок рекламы


Похожие новости
Дочерняя компания «Нова пошта» запустила прием платежей для интернет-магазинов
Компания Apple в секунду зарабатывает 1444 доллараКомпания Apple в секунду зарабатывает 1444 доллара
Компания «Укроборонпрома» стала поставщиком MercedesКомпания «Укроборонпрома» стала поставщиком Mercedes
Украинская судоходная компания одной из первых в мире начнет принимать оплату в биткоинахУкраинская судоходная компания одной из первых в мире начнет принимать оплату в биткоинах
Польша подала в суд на "ЗАЗ"Польша подала в суд на "ЗАЗ"
Украинская компания впервые победила в международном тендере публичных закупокУкраинская компания впервые победила в международном тендере публичных закупок
Кабмин намерен продать лицензию на проведение лотерей нескольким компаниям, - СМИКабмин намерен продать лицензию на проведение лотерей нескольким компаниям, - СМИ
Компания Билла Гейтса купила землю за $80 млн, чтобы построить «город будущего»
Компания "Сити-центр" выступила за урегулирование конфликта с воинской частью в ОдессеКомпания "Сити-центр" выступила за урегулирование конфликта с воинской частью в Одессе
Газодобывающая компания "Голден Деррик" сменила названиеГазодобывающая компания "Голден Деррик" сменила название
Последние новости
Подгружаем последние новости